هل سيحصل العراق على استثناء آخر من العقوبات المفروضة على إيران؟

فوجئت الأوساط السياسية والاقتصادية بإعلان المصرف العراقي للتجارة استعداده لوقف تسديد مستحقات واردات الغاز من إيران، إذا لم يحصل على تمديد للإعفاءات الأميركية، وهو موقف لافت في ظل ميل الخارطة السياسية في الحكومة العراقية لصالح الأطراف الموالية لطهران.

وعن هذا الإعلان وما قد يتسببه موضوع التزام العراق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي باسم أنطوان:

"يستورد العراق من إيران مادة الغاز التي تكفي لتجهيز ما يقارب من 3250 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى 1250 ميغا واط كهرباء يستوردها بشكل مباشر، وهي كانت مستثناة من العقوبات الأمريكية على إيران، لعدم وجود إمكانية لدى العراق في الحصول على الغاز من مكان قريب آخر."

وتابع أنطوان بالقول، "يبدو أن الولايات المتحدة لم تعطي تمديد إعفاء آخر للعراق، كي يقوم بتسديد مبالغ ما يستورده من إيران عن طريق المصرف التجاري العراقي، الذي يتعامل مع مصرف (جي بي مورغان) الأمريكي، وهو نوع من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على العراق وعلى إيران بنفس الوقت، مما سوف يؤثر على منظومة الطاقة الكهربائية العراقية."

وأضاف أنطوان قائلا، "من المؤمل أن يكون هناك لقاء بين الرئيسين الأمريكي والعراقي على هامش مؤتمر دافوس، يعول فيه على الدبلوماسية التي يمتلكها الرئيس العراقي برهم صالح، من أجل إقناع نظيره الأمريكي ترامب باستثناء العراق لفترة أخرى من العقوبات المفروضة على إيران."

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إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون