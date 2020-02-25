فيروس كورونا يطرق أبواب العراق

أغلقت السلطات العراقية، أمس الاثنين، منفذ صفوان الحدودي مع الكويت، حتى إشعار آخر.

جاء ذلك بطلب من الكويت، التي أعلنت مساء الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، فيما أكد العراق هو الآخر وجود إصابات بالفيروس في البلاد.

فما هي الإجراءات العراقية المتخذة بخصوص منع دخول المرض إلى البلاد؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الناطق الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي:

"هيئة المنافذ الحدودية إتخذت قرارا بمنع دخول الإيرانيين والوافدين منها باتجاه العراق، وكذلك منع سفر العراقيين الى إيران، ومن يسافر إلى هناك سيتعرض إلى الحجز الصحي لمدة 15 يوما عند العودة."

وتابع القيسي بالقول، "لغاية الآن وفي خمسة منافذ حدودية برية وثلاث مطارات، لم تسجل أي إصابة بالفيروس يحملها مسافر عراقي قادم من الخارج، حيث يتم فحص جميع الوافدين بالكاميرات الحرارية."

وتابع القيسي قائلاً، "جميع البضائع التي تدخل العراق يتم إخضاعها للفحص الكامل، كما أن سائقي الشاحنات يخضعون لفحص طبي دقيق."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم: ضياء حسون