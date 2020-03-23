من يتحمل مسؤولية انخفاض أسعار النفط؟

قال أندريه بيلاأوسوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، إن روسيا لم تسع قط إلى انخفاض حاد في أسعار النفط أو إنهاء التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وإن دول الخليج هي المسؤولة عن الأزمة في أسواق الخام العالمية.

فلماذا أصرت دول الخليج على زيادة إنتاجها النفطي؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

"‏إن دول الخليج، ‏التي تعتمد على النفط في الحصول على مواردها، تعتقد أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى زيادة تلك الموارد، وهي قلما تنظر إلى موضوع العرض والطلب."

وتابع الهماشي بالقول، "روسيا هي الأخرى كانت متزمتة تجاه أي تخفيض، فهي تعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بتعويض انخفاض الصادرات النفطية، لذا كان ينبغي إجراء مباحثات أكثر بينها وبين المملكة السعودية."

وأضاف الهماشي قائلاً، "لا أحد يستفيد من أزمة انخفاض أسعار النفط، الذي حصل بسبب عناد الدول الخليجية، فانخفاض الأسعار أثر حتى على الدول المستهلكة، كون أن أغلبها تمتلك شركات نفطية، كما أثر سلبا على الولايات المتحدة."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون