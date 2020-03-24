القوات الأمريكية في العراق… تتهيأ للانسحاب أم لترسيخ وجودها؟

أكد القيادي في الحشد الشعبي قصي الأنباري، أمس الاثنين، أن القوات الأمريكية لم تنسحب من قواعدها المنتشرة في الأنبار، وإنما تجري مناورة عسكرية لزيادة قواتها في عين الأسد، فيما كشف عن تحركات أمريكية جديدة في صحراء الأنبار لحماية عصابات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).

وعن تحركات القوات الأمريكية في العراق، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس المركز الإعلامي التطوعي في صلاح الدين ذو الفقار البلداوي:

"‏هناك انسحاب أمريكي من المواقع غير المحمية أو غير المحصنة، يقابله انتشار جديد لهذه القوات في أماكن أخرى أكثر حماية، وهي قواعد التاجي وعين الأسد وقاعدة K1."

وتابع البلداوي بالقول، "إن ‏إعادة الانتشار هذه جاءت بعد الهجمات التي شنتها فصائل المقاومة على بعض القواعد التي تتواجد فيها قوات أمريكية."

وأضاف البلداوي قائلاً، "تقوم القوات الأمريكية بتفعيل دور الجماعات الإرهابية المسلحة، لحين استكمال القاعدة العسكرية التي تعتزم إنشاءها على الحدود السورية -العراقية، وذلك لقطع الطريق بين ايران وسوريا."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون