لماذا تسعى الصين إلى الاستحواذ على النفط العراقي؟

يشير موقع "أويل برايس" الأمريكي إلى أن الصين تسابق الزمن من أجل إتمام ما أطلق عليه وصف "صفقة نفط مدى الحياة" مع العراق. فمع انشغال الولايات المتحدة بمحاربة كورونا، تعتقد بكين أن المجال مفتوح أمامها في العراق، وفق الموقع.

فما هي الميزة التي يعطيها العراق للصين؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع:

"لدى الصين في علاقتها مع العراق ثلاثة جوانب، جانب سياسي، باعتبار العراق مفتاح للشرق الأوسط، وآخر اقتصادي، باعتبار العراق ثاني منتج للنفط في منظمة "أوبك"، والثالث فني، كون العراق يمثل مفتاح طريق الحرير".

وتابع الشماع بالقول، "تستطيع الصين إيجاد بديل عن العراق يزودها بالنفط، لكنها تجد فيه المفتاح لما تطمح له، لذا تسعى لتطوير إمكاناته الاقتصادية، فمن خلال العراق تصل الصين إلى الأسواق الواعدة".

وأضاف الشماع، "سيبقى العراق ولمدة طويلة مستوردا للبضائع الصينية، بعكس بعض الدول التي بدأت الاعتماد على نفسها، لذلك يعد العراق مغريا جدا للصادرات الصينية."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون