هل يستطيع رئيس الوزراء العراقي المكلف مسك العصا من المنتصف؟

رحبت الولايات المتحدة، في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتوافق الزعماء السياسيين العراقيين في الآراء بشأن تشكيل الحكومة، وتأمل بتشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، ووضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

كما أكد الأردن ترحيبه بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة عراقية جديدة، وسبق وأن رحبت إيران كذلك بهذا التكليف.

فهل سيكون الكاظمي رجل المرحلة المقبلة، بسبب حصوله على تأييد المتخاصمين؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الأمين العام لحزب الأمة العراقية، محمود العكيلي:

"يشير تصريح وزير الخارجية الأمريكي إلى وجود رغبة أمريكية وقناعة تامة بالسيد الكاظمي، وهذا جاء بسبب الإجماع العراقي على شخصية رئيس الوزراء المكلف، والذي يحدث لأول مرة."

وتابع العكيلي بالقول، "هناك توافق أمريكي-إيراني على السيد الكاظمي، فهو عندما مسك جهاز المخابرات، خلق طفرة نوعية في العلاقات الخارجية، وباتت لدى هذه الدول قناعة بقدرة السيد الكاظمي على تقديم التسهيلات لهم."

وأضاف العكيلي قائلاً، "يوجد تعويل على السيد الكاظمي في أن يكون رجل المرحلة، في ظل المشاكل التي تعصف في المنطقة، فهناك إرهاب على الحدود العراقية-السورية يهدد الأردن، وكذلك تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون