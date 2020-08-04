هل تحاول الولايات المتحدة إبعاد تركيا عن مناطق كردستان؟

أين الحقيقة؟ انسخ الرابط ضياء حسون 0 0

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كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، عن مخطط أمريكي لسحب البساط من تحت إيران وتركيا بخصوص ملف شائك يؤثر على مستقبل المنطقة، وذلك على خلفية زيارة وفد أمريكي لمواقع حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل في إقليم كردستان العراق، وبحماية أكثر من 15 طائرة.

فما هي الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في منطقة كردستان؟ عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي علي الفيلي: "من خلال تتبع الأحداث، يبدو أن الاتفاق النفطي الذي جرى بين الشركات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، يدل على وجود مخطط جديد في الشرق الأوسط، خصوصا في منطقة كردستان." برلماني سوري: اتفاق "قسد" مع الشركة الأمريكية حبر على ورق وأضاف الفيلي قائلاً، "ليس هناك في الأفق حل لأزمة حزب العمال الكردستاني مع تركيا، بسبب تباعد وجهات النظر، حيث حاول البارزاني حل هذه القضية، لكن الجانب التركي متعنت تجاه الأكراد." وتابع الفيلي بالقول، "هذه الزيارة آثارت حفيظة الجانب التركي، إضافة إلى مسألة الاتفاقيات النفطية المبرمة مع قوات سوريا الديمقراطية، فالولايات المتحدة تبحث عن مصالح اقتصادية بحتة، وهي تريد أن تكون لها اليد الطولى في المنطقة." التفاصيل في الملف الصوتي المرفق. إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون