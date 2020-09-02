انفتاح العراق نحو الخليج والبحر المتوسط… رغبة أمريكية أم حاجة عراقية؟

نشرت مجلة "ذي ناشيونال انتريست" الأمريكية، يوم الثلاثاء، تقريراً يتحدث عن وجود مساعٍ أمريكية لدفع الكويت والسعودية من أجل التعاون مع العراق في مجال الكهرباء وتحسينها، في ظل وجود تحول استراتيجي لسياسة العراق نحو منطقة البحر الأبيض المتوسط.

فهل هناك رغبة خليجية في التعاون الاقتصادي مع العراق أم ضغوط أمريكية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير المالي والاقتصادي الدكتور صفوان قصي:

"الكاظمي في زيارته إلى واشنطن عرض موارد العراق المتاحة للاستثمار أمام الشركات الأمريكية، ومعروف أنه لدى دول الخليج ألف مليار دولار فائض، بإمكانها تحريك بوصلة الاستثمار تجاه العراق واستغلال هذه الموارد".

وتابع قصي بالقول: "إذا نجحت المملكة السعودية في الاستثمار داخل العراق، فإن الأخير سيدخل ضمن دائرة الاستثمار العالمي، كما أن الربط الكهربائي مع الكويت سيسهم في خلق بيئة صناعية داخل محافظة البصرة".

وأضاف قصي قائلاً: "العراق يبحث عن منافذ جديدة لتصدير النفط، في ظل وجود تهديدات إغلاق مضيق هرمز، وذلك عبر البحر الأحمر وميناء العقبة، خاصة وأن العراق يحاول رفع إنتاجية نفطه إلى سبعة ملايين برميل يومياً".

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إعداد وتقديم: ضياء حسون