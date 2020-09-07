هل دخل العراق في أتون الحرب التجارية العالمية؟

بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها محافظة البصرة، جنوبي العراق، احتجاجاً على اتفاقية الربط السككي التي يعتزم العراق إبرامها مع الكويت، كتلة صادقون، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، تهدد بمهاجمة محطات القطار في حال إنشائها، على اعتبار أن هذا المشروع يمثل خسارة اقتصادية كبيرة للعراق، كونه سيؤدي إلى تعطيل ميناء الفاو الكبير.