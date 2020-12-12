حادثة اغتيال سليماني والمهندس تعود لواجهة المشهد العراقي

نفى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، يوم الجمعة، صحة مزاعم سلفه حيدر العبادي، بشأن ملابسات اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكان العبادي قد قال في تصريح لتلفزيون العراقية، الخميس، إن "الطائرة التي استهدفت القادة (في إشارة لسليماني والمهندس) قرب مطار بغداد حصلت على موافقة عراقية".

فما هي آلية عمل الطيران الأمريكي داخل الأجواء العراقية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"في البدء كانت الأجواء العراقية مسيطر عليها من قبل الولايات المتحدة، بعدها تم سحب صلاحيات المرور بالاجواء العراقية في زمن حكومة المالكي الأولى لصالح العراق، ومن ثم عادت بيد الأمريكان مع دخول "داعش" (المحظور في روسيا)."

وتابع الشريفي بالقول، "تقوم الولايات المتحدة بأخبار العراق بحركة الطيران الأمريكي للعلم بالشيء فقط، أما الواجبات والمهام فلا يُخبر بها العراق، أي العراق يوافق فقط على مسألتي العبور والنشاط الجوي، لكن دون تفاصيل، وهو ما أدى إلى سوء فهم تصريحات العبادي."

وأضاف الشريفي قائلاً، "كثير من الضربات الجوية كان يجريها الأمريكان أو التحالف الدولي ومن ثم يجري إطلاع العراق عليها، وعملية استهداف سليماني والمهندس نفذت بإرادة مخابراتية أكثر مما هي عسكرية، أي كانت عملية إغتيال وليس ضربات جوية عسكرية، وهذه العمليات تحاط بالسرية."

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