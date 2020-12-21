خبير عسكري: احتمالية توجيه ضربة أمريكية لإيران باتت وشيكة

قال الجيش العراقي والسفارة الأمريكية، إن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة بغداد في هجوم استهدف السفارة، مما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، ما وصفه بـ"ميليشيات موالية لإيران" بمهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد، داعيا لمحاكمة تلك الفصائل.

فهل سترد الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران أو الفصائل المسلحة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"هذا الاستهداف يختلف عن باقي الهجمات السابقة، حيث كانت إجراءات الولايات المتحدة تقتصر على الرد المحلي المحدود، لكن مع تحذيرات واشنطن الأخيرة في حال تكرار استهداف السفارة، فستقوم بالرد إقليميا وليس فقط محليا، لذا فإن احتمالية توجيه ضربة لإيران باتت وشيكة".

وتابع الشريفي بالقول، "ستكون إيران هي المسؤولة أمام الولايات المتحدة، وأن نفت صلتها بالهجمات، ذلك أن الفصائل المسلحة دائما ما تدعي أنها تمثل مصالح إيران، وهذا ما يفسر استعدادات الولايات المتحدة لتوجيه ضربة لإيران".

وأضاف الشريفي قائلاً، "هذا القصف يعد بشكل أو بآخر مناورة من قبل إيران لتحريك أذرعها في العراق، من أجل الضغط على الولايات المتحدة، حتى قرار البرلمان العراقي بسحب القوات الأمريكية هو تبني لخيار إيراني".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون