متى تنتهي العمليات العسكرية التركية في كردستان العراق

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة التركية إلى احترام السيادة العراقية، على خلفية العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي في إقليم كردستان.

فيما حذر مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية، السبت، من عملية تركية مرتقبة، على خلفية جولات القيادات العسكرية التركية قرب المناطق الحدودية بين البلدين.

فهل بدأت الولايات المتحدة تعارض العمليات العسكرية التركية في شمال العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي عدنان الكناني:

"تركيا تحاول إعادة نفوذها لفترة ما قبل معاهدة لوزان، على اعتبار أن نفوذها كان يشمل ولاية الموصل، وكذلك سوريا وليبيا ومصر، لذلك نجد العمليات التركية في مختلف مناطق الشرق الأوسط."

وتابع الكناني بالقول، "إن تركيا هي من سمحت بدخول حزب العمال الكردستاني إلى العراق، كي تجعل منهم ذريعة للدخول إلى الأراضي العراقية، وهذا الحزب استقر في جبل سنجار بسماح من حكومتي بغداد وأربيل، وقد عبث حزب العمال بالأمن العراقي."

وأضاف الكناني قائلاً، "هناك صمت أمريكي إزاء ما تقوم به تركيا، رغم وجود قواعد عسكرية أمريكية في شمال وغرب العراق، إضافة إلى أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين واشنطن وبغداد، تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن السيادة العراقية ضد أي إعتداء خارجي."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق