قصف مطار أربيل… هل يغير استراتيجية أمريكا في العراق؟

شدد القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الثلاثاء، على ضرورة مواجهة الفصائل المدعومة إيرانيا في العراق، منددا بالهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

وأكد ميلز أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لديها خطة استراتيجية لتحقيق الاستقرار في العراق. فيما يبحث حلف شمال الأطلسي "الناتو" رفع عدد قواته في العراق من 500 إلى 5 آلاف عنصر، وفق ما أوردته "رويترز".

فهل يضطلع التحالف الدولي بمهمة محاربة النفوذ الإيراني في العراق وسوريا؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد ماجد القيسي:

"إن موضوع زيادة عديد قوات حلف الناتو في العراق قديم، وقد أشار إليه أمين عام حلف الناتو في العام الماضي، فعندما طلب البرلمان العراقي إخراج القوات الأمريكية، اتفق الناتو على زيادة عدد قواته من أجل التدريب وبالاتفاق مع العراقيين."

وتابع القيسي بالقول : "لا توجد أي استراتيجية أمريكية جديدة في العراق، آخر استراتيجية أمريكية أعلن عنها كانت في العام 2018، أعطت الأولوية فيها لروسيا والصين وكوريا وإيران وأخيراً تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).

وأضاف القيسي من قائلاً: "المنطقة تعيش اليوم ما دون الحرب وما فوق التصعيد، وما يهم أمريكا هو أمن إسرائيل وأن لا تمتلك إيران أسلحة نووية، وتواجد القوات الأمريكية في العراق وسوريا تحول من مقاتلة تنظيم "داعش" إلى تحجيم الدور الإيراني."

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إعداد وتقديم ضياء حسون