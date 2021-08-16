خبير اقتصادي: العراق مهيأ لأن يكون ضمن مجموعة العشرين الكبار

أكد نائب رئيس لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، محمد البلداوي، يوم الأحد، وجود إرادة عراقية لتنفيذ الاتفاقية الصينية وإنجاز ميناء الفاو والقناة الجافة، إلا أنها مكبلة بقيود وضغوط أمريكية.

وأشار البلداوي إلى أنه "في حال إنجاز مشروع الميناء والقناة الجافة وتنفيذ جميع الاتفاقيات الصينية ستكون موارد النفط للخزينة ثانوية".

فهل من عراقيل تضعها واشنطن في طريق تطبيق هذه الاتفاقية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي:

"الحكومة العراقية ماضية بتنفيذ الاتفاقية العراقية - الصينية، ولكن تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية من حيث مصادر تمويل المشاريع وكيفية إنفاق الأموال، وبالتالي لا توجد مخاوف حقيقية حول تنفيذ هذه الاتفاقية."

وتابع قصي بالقول: "طرح على رئيس الوزراء العراقي في زيارته إلى واشنطن مسألة العدالة في توزيع الفرص بين الشركات الصينية والأمريكية، على اعتبار أن الشركات الأمريكية أيضا ترغب العمل في العراق بنفس الصيغة التي تعمل بها الشركات الصينية، فالموضوع ليس إعاقة بقدر ما هو تقاسم الفرص".

وأضاف قصي قائلا: "حاز العراق على تصنيف متقدم فيما يخص الموارد المتاحة، وموقعه الجغرافي أحد هذه الموارد، ويسعى العراق لتنويع اقتصاده وعدم الاعتماد على النفط، فالعراق مهيأ أن يرتقي بقوته الاقتصادية ليكون ضمن نطاق الدول العشرين الكبار".

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