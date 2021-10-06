هل هناك تعارض بين استراتيجيتي الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط؟

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإسرائيل أن الولايات المتحدة تمتلك "خيارات أخرى" فيما يخص إيران قد تلجأ إليها في حال فشل الدبلوماسية.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، استقبل يوم أمس الثلاثاء نظيره الإسرائيلي، إيال هولاتا، والوفد المرافق في إطار اجتماعات الفريق التشاوري الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، بحضور مسؤولين في وزارتي الدفاع والقوات المسلحة والاستخبارات وقطاع الدبلوماسية للبلدين.

فهل تحاول إسرائيل إقناع الإدارة الأمريكية بوجهة نظرها في الشرق الأوسط؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" العضو في شبكة الهدف للتحليل السياسي صباح العكيلي:

"تقوم إسرائيل بوضع محددات على خطوات الولايات المتحدة في التعاطي مع إيران، فهي تحث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه إيران، الأمر الذي يضع الإدارة الأمريكية في تحد كبير".

وتابع العكيلي بالقول: "الرئيس الأمريكي اليوم يعول بشكل أكبر على الدبلوماسية مع إيران، فواشنطن تجد أن إيران عصية عليها، لذا تنتظر الإدارة الأمريكية شكل الحكومة العراقية القادمة بعد الانتخابات، فيما إذا ستتطابق مع توجهاتها في المنطقة، في الوقت الذي يقل فيه تركيز الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث نقلت الإدارة الأمريكية اهتمامها إلى الصين".

وأضاف العكيلي قائلاً: "إسرائيل تراهن على بقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتضغط على صانع القرار الأمريكي بهذا الاتجاه، فهي تخشى من تنامي قوة الممانعة، إلا أن قراءة الولايات المتحدة تختلف عن قراءة إسرائيل".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون