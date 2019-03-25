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16:55 25 مارس/ آذار 2019
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    بلا قيود

    نتنياهو يقطع زيارته لواشنطن وحشودات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة

    بلا قيود
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    نواف إبراهيم, فهيم الصوراني
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    برلمانية سورية ترد على ترامب بشأن الجولان السوري المحتل؛ المدعي الأمريكي الخاص يبرئ في تقريره روسيا من مزاعم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ مخرجات القمة المصرية-الأردنية-العراقية في القاهرة؛ المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة بطرسبورغ ينظم مؤتمراً تحت عنوان: "دول الشرق الأوسط الكبير في استراتيجية السياسة الخارجية الروسية".

    تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    © AFP 2019 / JACK GUEZ
    الجيش الإسرائيلي ينشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في عدة مناطق
    قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة وعاد إلى تل أبيب التي إستهدفت أمس بصاروخ أطلق من قطاع غزة.

    وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إصابة 7 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ قرب كفار سابا شمال شرق تل أبيب،  وقال إن صفارات الإنذار أطلقت في وسط إسرائيل للتحذير من هجوم صاروخي، زاعماً أن الصاروخ أطلق من قطاع غزة،  وأوضح أن حالة التأهب في الصباح الباكر سمعت في منطقة أيميك هيفر شمال تل أبيب.  

    مصادر إسرائيلية وصفت الصاروخ بالنوعي، وأنه بقوة تدميرية كبيرة، ويصل مداه إلى 90 كيلو متراً، كما إستطاع تجاوز منظومة القبة الحديدية التي فشلت باعتراضه، ومن جانب آخر أفادت صحف إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أصدر تعليماته بالإستعداد لشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.

    ويأتي ذلك فيما يستعد الفلسطينيون في القطاع للمشاركة في "مليونية العودة" في 30  من مارس/ آذار الجاري، في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، وبذكرى يوم الأرض.

    مسؤول حركة "حماس" في إيران خالد القدومي قال أنه:

    "على العالم التركيز على أصل المشكلة وليس على نتائجها، حيث تقوم إسرائيل بـ"حصد الدم الفلسطيني وممارسة العقوبات على قطاع غزة و كافة أشكال الحصار عليه، فضلاُ عن حماية الإدارة الأمريكية لنتنياهو".

    وأضاف في مداخلة لبرنامج "بلا قيود" أن

    "على الجميع الانتباه لما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني، بعيداً عن من أطلق الصاروخ على غزة.

    ورأى القدومي أن ما يحدث في السجون الإسرائيلية هي جريمة حقيقية ضد الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون لحالات مرضية وإعاقات، فيما المقاومة الفلسطينية جاهزة لأي إحتمال".

    وشدد القدومي على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات في موقف محرج بسبب فعل المقاومة، في الوقت الذي تبقى فيه خيارات المجتمع والحكومة في إسرائيل خيارات متطرفة."

    أما الصحفي والمحلل السياسي الروسي يوري سفيتوف فإعتبر

    " أن ثمة رائحة بارود، وقد يتم إعادة النظر بكل ما جرى الإتفاق عليه بعد حرب العام 1967.لأن المنطقة أصحبت على  أعتاب تغيرات حساسة في كل الاوضاع المتعلقة بالعلاقات العربية الإسرائيلية".

    جامعة بطرسبوغ الحكومية تحتضن مؤتمر "دول الشرق الأوسط الكبير في إستراتيجية السياسة الخارجية الروسية"

    يعقد في مدينة بطرسبورغ بالتعاون مع جامعة بطرسبورغ الحكومية مؤتمر علمي تحت عنوان: دول الشرق الأوسط الكبير في إستراتيجية السياسة الخارجية الروسية"

    من المقرر عقد جلسات منفصلة لمناقشة المواضيع التالية :

    ١ — المصالح الإستراتيجية لروسيا في "الشرق الأوسط الكبير"

    ٢ — العمليات الإثنية-العرقية والطائفية في الشرق الأوسط

    ٣ — مشاكل مكافحة الإرهاب الدولي في الشرق الأوسط

    ٤ — دور روسيا في حل الصراع العربي الإسرائيلي

    ٥ — الأزمة السورية: آفاق التسوية.

    ٦ — العامل الإيراني في العلاقات الدولية الإقليمية في الشرق الأوسط

    ٧ — التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا في الشرق الأوسط

    ٨ — العلاقات الإنسانية لروسيا مع دول الشرق الأوسط

    حول هذا الموضوع تحدث لـ "سبوتنيك" الدكتور ياسر العاقل عضو اللجنة التنظيمية عن المركز الثقافي الروسي العربي في بطرسبورغ حيث قال

    "يعقد المؤتمر في 26 و27 من الشهر الحالي تعقد خلاله جلسات منفصلة تهم عدد من الجوانب السياسية والثقافية والتعليمية والعلاقات الروسية العربية في شتى المجالات،تشارك في أعمال المؤتمر شخصيات رسمية و أعضاء من السلك الدبلوماسي و ممثلون عن الأوساط العلمية و المنظمات العامة و الجامعات و خبراء و طلاب الدراسات العليا، ووفقا لنتائج المؤتمر سيتم نشر العدد الموضوعي لمجلة "الخبرة السياسية.: POLITEX"  والتي ستشمل أفضل التقارير المقدمة".

    التفاصيل تتابعونها في التسجيل الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم وفهيم الصوراني 

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    أخبار فلسطين, إسرائيل, فلسطين, الولايات المتحدة الأمريكية
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