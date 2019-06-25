تسجيل
16:40 25 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    بلا قيود

    روسيا تربط أمن إسرائيل باستتباب الأمن في سوريا

    بلا قيود
    انسخ الرابط
    عماد الطفيلي, نغم كباس
    0 0 0

    مواضيع حلقة اليوم: روسيا تصف العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران بـالمبطلة للحوار؛ لماذا يعارض الفلسطينيون "مؤتمر المنامة" الاقتصادي؟؛ قمة أمنية روسية أمريكية إسرائيلية لبحث ملفي إيران وسوريا؛ لافروف يدعو المجتمع الدولي لدعم سوريا.

    روسيا تربط أمن إسرائيل باستتباب الأمن في سوريا

    سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف مع نظيريه الأميركي والإسرائيلي، جون بولتون و مئير بن شبات
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    روسيا تدعو لرفع العقوبات المفروضة على الشركات العاملة في سوريا
    تستضيف القدس قمة أمنية ثلاثية تضم مستشاري الأمن القومي لكل من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لبحث الوضع في إيران وسوريا.

    وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، "نحن نريد توفير الأمن لإسرائيل، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب استتباب الأمن في سوريا… في الوقت ذاته يجب أن نتذكر المصالح الوطنية للدول الإقليمية الأخرى".

    وأكد باتروشيف على ضرورة ضمان سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على معظم القضايا التي تتعلق بـ"ما نريد أن نراه في سوريا"، وسيتم إجراء حوار بهذا الصدد.

    المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،أكد التوصل لعدد من الاتفاقيات الهامة بشأن سوريا.

    ولكن الخلاف بدا واضحا حول إيران إذ قال نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع ما وصفه بتواجد القوات الإيرانية على حدود الدولة العبرية، بينما اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون،أن إيران سبب المشكلات في المنطقة.

    وفي حديث لإذاعتنا توقع  المحلل السياسي مكسيم جاروف أن يكون الموضوع الأهم المطروح في المباحثات هو النزاعات في الشرق الأوسط ، ومناقشة ما يسمى "صفقة القرن"، بينما سيطلب بولتون من روسيا التخلي عن الشراكة مع إيران وتركيا مقابل رفع العقوبات.

    بعد العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران…روسيا تحذر من "سيناريو خطير"

    استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019
    © AP Photo / ISNA
    لافروف: موسكو تعارض اتهام إيران بالهجوم على ناقلتي النفط دون دليل
    أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلق بلاده إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران والتي تستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، معتبراً أنها تظهر أن الوضع يتطور وفقًا لسيناريو خطير.

    وحول اتهام إيران باستهداف ناقلات النفط قال لافروف: "نحن نعارض بشكل قاطع إلقاء اللوم على أحد دون أي دليل، ونحن مع إجراء تحقيقات أكثر شمولاً في جميع مزاعم الهجوم على ناقلات النفط التي وقعت."

    الرئيس الإيراني حسن روحاني ندد بالعقوبات معتبرا أنها دليل على "يأس" واشنطن من طهران  ولن تنجح في إخضاعها.

    وعلق الإعلامي الإيراني محمد غروي، على هذا الموضوع خلال اتصال هاتفي مع إذاعتنا بتأكيده أن العقوبات الجديدة كسابقاتها لن تجدي نفعا.

    وحول احتمال نشوب حرب قال غروي: "لا إيران ولا أمريكا تريدان الحرب بل أطراف أخرى هي تحرض على الحرب وهم بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، وبولتون."

    ورشة المنامة ميتة بدون مشاركة فلسطينية

    فلسطينيون يشاركون في احتجاج على ورشة عمل البحرين لخطة السلام الأمريكية في رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل
    © REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
    ورشة المنامة... إصرار أمريكي ومقاومة فلسطينية
    تنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة ورشة عمل دعت إليها الولايات المتحدة للنظر في الشق الإقتصادي مما بات يعرف باسم "صفقة القرن" وسط مقاطعة فلسطينية كاملة.

    وفي حديث لبرنامج "بلا قيود" اعتبر أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي أن رفض الشعب الفلسطيني لهذا المؤتمر يعود إلى أنه يتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها قضية إنسانية، ولا يتعامل معها على أنها حركة تحرر وطني، ويجب أن ينعتق من الإحتلال، وبالتالي المؤتمر يتطابق مع تصفية القضية الفلسطينية، ويرى الفلسطينيون أن هذه القمة تعمل على تطبيع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هناك رفض قاطع لها من الفلسطينيين أصحاب هذا الشأن، ومن كل القوى التي تساند الشعب الفلسطيني.

     الجيش السوري يوقف عملياته العسكرية جزئياً…والسبب؟

    تعزيزات نوعية لقوات النمر
    © Sputnik . Bassel Shurtouh
    تعزيزات لقوات "النمر" تدعم التوقعات باستئناف العمليات العسكرية شمالي حماة
    أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة حل الأزمة السورية دون أي تدخل خارجي على أن يحدد السوريون مستقبل بلادهم بأنفسهم وأن تكون التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية داعيا المجتمع الدولي لدعم دمشق في مرحلة إعادة الإعمار.

    ميداني… أكد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الوسطى باسل شرتوح تجديد الميليشيات المسلحة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد استهداف البلدات الآمنة شمالي وشمال غربي ريف حماة لاسيما مدينة السقيلبية.

    وقال شرتوح: "إن الجيش السوري أوقف عملياته العسكرية بشكل جزئي في تلك المنطقة مراعاة للوضع الإنساني والحركة النشطة للأهالي في جمع محاصيلهم وكذلك تأمين الطلاب الذين يجرون امتحاناتهم هناك".

    ويمكنكم سماع تفاصيل الحلقة بالكامل من خلال التسجيل الصوتي المرفق أعلاه

    إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, سيرغي لافروف, إيران, إسرائيل, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تلاميذ مدارس في مخيم عموم الاتحاد السوفيتي أرتيك باسم ف. إ. لينين، 1963
    "أرتيك"...جوهرة المخيمات الصيفية السوفيتية
    كيم وترامب...إعادة ضبط العلاقات بين البلدين
    كيم وترامب..."إعادة ضبط" العلاقات بين البلدين
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك