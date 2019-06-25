روسيا تربط أمن إسرائيل باستتباب الأمن في سوريا

روسيا تربط أمن إسرائيل باستتباب الأمن في سوريا

تستضيف القدس قمة أمنية ثلاثية تضم مستشاري الأمن القومي لكل من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لبحث الوضع في إيران وسوريا.

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، "نحن نريد توفير الأمن لإسرائيل، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب استتباب الأمن في سوريا… في الوقت ذاته يجب أن نتذكر المصالح الوطنية للدول الإقليمية الأخرى".

وأكد باتروشيف على ضرورة ضمان سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على معظم القضايا التي تتعلق بـ"ما نريد أن نراه في سوريا"، وسيتم إجراء حوار بهذا الصدد.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،أكد التوصل لعدد من الاتفاقيات الهامة بشأن سوريا.

ولكن الخلاف بدا واضحا حول إيران إذ قال نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع ما وصفه بتواجد القوات الإيرانية على حدود الدولة العبرية، بينما اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون،أن إيران سبب المشكلات في المنطقة.

وفي حديث لإذاعتنا توقع المحلل السياسي مكسيم جاروف أن يكون الموضوع الأهم المطروح في المباحثات هو النزاعات في الشرق الأوسط ، ومناقشة ما يسمى "صفقة القرن"، بينما سيطلب بولتون من روسيا التخلي عن الشراكة مع إيران وتركيا مقابل رفع العقوبات.

بعد العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران…روسيا تحذر من "سيناريو خطير"

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلق بلاده إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران والتي تستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، معتبراً أنها تظهر أن الوضع يتطور وفقًا لسيناريو خطير.

وحول اتهام إيران باستهداف ناقلات النفط قال لافروف: "نحن نعارض بشكل قاطع إلقاء اللوم على أحد دون أي دليل، ونحن مع إجراء تحقيقات أكثر شمولاً في جميع مزاعم الهجوم على ناقلات النفط التي وقعت."

الرئيس الإيراني حسن روحاني ندد بالعقوبات معتبرا أنها دليل على "يأس" واشنطن من طهران ولن تنجح في إخضاعها.

وعلق الإعلامي الإيراني محمد غروي، على هذا الموضوع خلال اتصال هاتفي مع إذاعتنا بتأكيده أن العقوبات الجديدة كسابقاتها لن تجدي نفعا.

وحول احتمال نشوب حرب قال غروي: "لا إيران ولا أمريكا تريدان الحرب بل أطراف أخرى هي تحرض على الحرب وهم بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، وبولتون."

ورشة المنامة ميتة بدون مشاركة فلسطينية

تنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة ورشة عمل دعت إليها الولايات المتحدة للنظر في الشق الإقتصادي مما بات يعرف باسم "صفقة القرن" وسط مقاطعة فلسطينية كاملة.

وفي حديث لبرنامج "بلا قيود" اعتبر أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي أن رفض الشعب الفلسطيني لهذا المؤتمر يعود إلى أنه يتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها قضية إنسانية، ولا يتعامل معها على أنها حركة تحرر وطني، ويجب أن ينعتق من الإحتلال، وبالتالي المؤتمر يتطابق مع تصفية القضية الفلسطينية، ويرى الفلسطينيون أن هذه القمة تعمل على تطبيع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هناك رفض قاطع لها من الفلسطينيين أصحاب هذا الشأن، ومن كل القوى التي تساند الشعب الفلسطيني.

الجيش السوري يوقف عملياته العسكرية جزئياً…والسبب؟

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة حل الأزمة السورية دون أي تدخل خارجي على أن يحدد السوريون مستقبل بلادهم بأنفسهم وأن تكون التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية داعيا المجتمع الدولي لدعم دمشق في مرحلة إعادة الإعمار

ميداني… أكد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الوسطى باسل شرتوح تجديد الميليشيات المسلحة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد استهداف البلدات الآمنة شمالي وشمال غربي ريف حماة لاسيما مدينة السقيلبية.

وقال شرتوح: "إن الجيش السوري أوقف عملياته العسكرية بشكل جزئي في تلك المنطقة مراعاة للوضع الإنساني والحركة النشطة للأهالي في جمع محاصيلهم وكذلك تأمين الطلاب الذين يجرون امتحاناتهم هناك".

ويمكنكم سماع تفاصيل الحلقة بالكامل من خلال التسجيل الصوتي المرفق أعلاه

إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي