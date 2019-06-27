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    لو لم تكن إيران قوية لقضت عليها الولايات المتحدة

    بلا قيود
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    نغم كباس, نزار بوش
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    مواضيع الحلقة: الولايات المتحدة تدعو إيران للتفاوض وفي نفس الوقت تهددها؛ روسيا ترفض ورشة البحرين؛ تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري و"جبهة النصرة" على محور كفرنبودة.

    الولايات المتحدة تدعو إيران للتفاوض وفي نفس الوقت تهددها

    وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 8 مايو/ أيار 2019
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    ظريف: واشنطن ليست في وضع يمكنها من طمس إيران
    تعتمد الولايات المتحدة في سياستها على العقوبات الاقتصادية والحرب الإعلامية ومن ثم دعوة الدول التي لا تتماهى مع سياستها إلى الحوار والمفاوضات، أي أنها تستخدم أسلوب العصا والجزرة، لكن عندما تتوصل إلى إضعاف الدول التي تريد تدميرها وتتأكد من أنه لم يبق لديها سلاح ردع، تبدأ بالحملة العسكرية كما فعلت مع يوغسلافيا وليبيا والعراق وأفغانستان، حيث دمرت هذه الدول وقتلت الملايين من سكانها، والآلآن تحاول واشنطن تنفيذ نفس السيناريو مع إيران فهل تنجح؟

    ويحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تصريحاته شيطنة إيران وإخافة دول المنطقة منها إذ قال:"لولا الولايات المتحدة لسيطرت إيران على السعودية والشرق الأوسط"، لكن الرد جاء سريعا على لسان ظريف بقوله إن إيران "لم ولن تفكر في الاعتداء على دول الجوار".. "إيران هي الدولة التي تؤمن منطقة الخليج ولا تفكر بالاعتداء على أي دولة". متهما الدول الأوروبية بعدم تنفيذ إلتزاماتها أو محاولة إنقاذ الإتفاق النووي.

    يقول المحلل السياسي الإيراني علي دورهاكي حول التهديدات الأمريكية لطهران: "إن التهديدات الأمريكية والأوروبية لإيران ليس بالأمر الجديد، لكن نستطيع القول إنه لا أحد يستطيع أن يهدد إيران لأنها ليست ضعيفة، ولو كانت ضعيفة لكانوا قضوا عليها من زمان، كما فعلوا بدول كثيرة في أنحاء العالم، بينما لدى إيران إمكانيات الدفاع عن نفسها، كما لديها عمق في السياسة، وعمق استراتيجي في المنطقة، كما أن لدى إيران أصدقاء دول عظمى كروسيا والصين".

    روسيا ترفض ورشة البحرين

    اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن النهج الذي تتبعه واشنطن بخصوص تسوية القضية الفلسطينية — الإسرائيلية، بما في ذلك ورشة البحرين غير بناء.

    وعن نتائج اجتماع ورشة البحرين يقول الكاتب والإعلامي الفلسطيني بسام رجا: "ليس لدى ورشة البحرين أي قيمة دولية، هدف هذه الورشة هو بناء مشروع اقتصادي بين النظام الرسمي العربي والكيان الصهيوني، وجعل الفلسطيني يقتات، ومن أجل شطب قضية فلسطين وثمانية مليون لاجئ خارج فلسطين وستة ملايين لاجئ داخل فلسطين، وهذا ما يريده المشروع الأمريكي الإسرائيلي والنظام الرسمي العربي في المنطقة". 

    تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري و"جبهة النصرة" على محور كفرنبودة

    الطيران السوري يقصف أهدافا للإرهابيين في الرقة
    © AFP 2019 / Mohammad Al-Hussein
    المحاور تشتعل مجددا والجيش السوري يفشل هجوما كبيرا لـ"النصرة"
    أفاد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الوسطى باسل شرتوح عن تجدد الإستباكات بين الجيش السوري والعصابات المسلحة على محور كفرنبودة المتميزة بموقعها الإستراتيجي.

    أما في ريف درعا، وقعت اشتباكات عنيفة عقب هجوم جماعات مسلحة من عدة محاور، على مفرزة أمنية ومخفر للشرطة في مدينة داعل، التي تعتبر منطقة تسوية غير محررة.

    وحمل اللواء محمد عباس تركيا المسؤولية عن الهجوم على قاعدة حميميم الروسية والتصعيد في ريفي إدلب وحماة من خلال حيوشها البديلة المتمثلة بـ"جبهة النصرة"، و"حزب حراس الدين" والحزب التركستاني والإيغوري والشيشاني وغيرها من الفصائل التي صنعتها أنقرة

    وخلال اتصال هاتفي مع "بلا قيود" قال اللواء عباس: "هذه الإستهدافات محاولة مستميتة من قبل فصائل تركيا لخلق مناخ تفاوضي جديد مع الجانب الروسي وإثبات أن لها تأثير على الجغرافية السورية."

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه

    إعداد وتقديم نزار بوش ونغم كباس

    الكلمات الدلالية:
    ورشة البحرين, الولايات المتحدة, إيران, جبهة النصرة
    معايير المجتمعنقاش
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