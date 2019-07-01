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17:35 01 يوليو/ تموز 2019
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    بلا قيود

    لافروف: ندرس حقائق الغارات الإسرائيلية على دمشق

    بلا قيود
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    نواف إبراهيم, نغم كباس
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    مواضيع الحلقة: لافروف: ندرس حقائق الغارات الإسرائيلية على دمشق؛ تركيا تهدد بالتدخل العسكري في ليبيا؛ انطلاق أعمال المنتدى البرلماني الدولي الثاني في موسكو؛ العراق يطالب تركيا بالكف عن قصف أراضيه؛ خبير اقتصادي: الدولار مريض في غرفة الإنعاش

    صواريخ أمريكية على دمشق
    © AP Photo / Hassan Ammar
    الكرملين يعلق على الغارات التي استهدفت ضواحي دمشق
    أسفر اعتداء إسرائيلي جديد على سوريا عن 4 ضحايا مدنيين بينهم طفل رضيع و21 جريحا نتيجة الغارات الإسرائيلية على ريف دمشق.

    وتصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ في محيط الكسوة والديماس جنوب وغربي دمشق وفي محيط مدينة حمص أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

    وفي أول تصريح رسمي من موسكو على هذا الاعتداء قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في تصريح لقناة "RT"، إن روسيا تدرس الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع في سوريا، وتدعو إلى احترام القوانين الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن موسكو تعتبرها منطلقا لتقييم أي أفعال تقوم بها أي جهة في المنطقة.

    وعلق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسّون على هذا الاعتداء خلال اتصال هاتفي مع برنامج "بلا قيود" بقوله "هذا الاعتداء جاء بعد هدوء دام نحو الشهرين في ظل متغيرات لم تحصل فيها إسرائيل على مرادها فوجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه شبه معزول خاصة مع فشله في تشكيل الحكومة لذلك اتجه نحو قواعد الاشتباك التي تفيد بأن إسرائيل هي من لها اليد الطولى في المنطقة."

    تركيا تهدد بالتدخل العسكري في ليبيا

    هددت تركيا الجيش الوطني الليبي بالرد على أي هجوم يستهدف مصالحها على الأراضي وذلك بعدما إعلان الجيش الوطني الليبي العداء لتركيا وأن خسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا ستكون كبيرة.

    الخبير في الشأن الليبي أبو القاسم الربو رأى خلال حديث لإذاعتنا أن التدخل الخارجي والتركي تحديدا في الشأن الليبي ليس جديدا، لكن الجديد في الأمر أنه أصبح علنياً وصريحاً ، خلافاً لما كان عليه الحال في السابق، الآن هناك تهم ضد تركيا بأنها تدخلت لوجستيا لدعم قوات الوفاق ناهيك عن التدخل من خلال جنودها على الأرض.

    الحلقة كاملة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه…

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم ونغم كباس

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, ليبيا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
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