تهديدات أمريكية لإيران بسبب زيادتها تخصيب اليورانيوم... وروسيا تحذر من العواقب

وسرعان ما جاء الرد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله "لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي إطلاقا".

من جانبه، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن بلاده "تسعى للحوار والتعاون المشترك لكن في نفس الوقت سوف تدافع بشكل كامل عن حقوق شعبها".

أما روسيا فحذرت على لسان المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، من عواقب فض الاتفاق النووي.

الإعلامي الإيراني محمد غروي وفي حديث لبرنامج "بلا قيود" رأى أن الممارسات الأمريكية لا تجدي نفعا مع الإيرانيين بل تزيدهم تماسكا، وعلى الأمريكي أن يحتكم للعقل ويعود لتنفيذ بنود الاتفاق النووي القائم لأنه لن يحصل على غيره.

اقتصادي: موسكو ودمشق تدرسان استخدام العملات الوطنية بالتبادل بدلاً من الدولار

اعتبر وزير الصناعة السوري محمد معن جذبة، أن روسيا شريكا رئيسيا لبلاده، وأنهم على وشك البدء بتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين والمتفق عليها ضمن قوائم اللجنة الفنية المشتركة.

وتعليقاً على نجاح التفاف الشركات الروسية على العقوبات الغربية ودخولها السوق السورية في مرحلة إعادة الإعمار أكد المحلل الاقتصادي السوري الدكتور فادي عياش خلال اتصال هاتفي مع إذاعتنا على إمكانية إنشاء مصرف للتبادلات المالية بالليرة السورية والروبل الروسي كإعادةٍ للتجربة الروسية مع الصين، معتبراً أن وجود مصرفٍ مشتركٍ للتبادل بالعملات المحلية يعتبر حلاً للخروج من هيمنة الدولار والرقابة الأمريكية وتجاوز تأثير العقوبات الاقتصادية.

خبير: تركيا زودت حكومة الوفاق بطائرات مسيرة

كشف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن أن قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج فقدت سلاحها الجوي وباتت تعتمد الآن على الطائرات المسيرة فقط.

الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي عبد العزيز إغنية أكد لـ"سبوتنيك" أن تركيا زودت حكومة الوفاق بطائرات مسيرة لاستهداف الجيش الوطني الليبي.

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إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني