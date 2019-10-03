وفد "لجنة متابعة الحوار السوري" يلتقي دبلوماسيين روس

وفد من "لجنة متابعة الحوار السوري" يزور موسكو

يزور العاصمة الروسية موسكو وفد "لجنة متابعة الحوار السوري" الذي سيلتقي بمسؤولين من الخارجية الروسية وبشخصيات روسية أخرى لنقل وجهة نظر الشرائح السياسية المختلفة فيما يخص اللجنة الدستورية

ومواضيع أخرى تخص الشأن السوري، وقد استضافت إذاعة "سبوتنيك" عدد من الشخصيات المشاركة في "لجنة متابعة الحوار السوري" منهم: عضو مجلس الشعب السوري السابق فيصل عزوز، طارق الأحمد رئيس لجنة الدائرة الخارجية في المكتب السياسي للحزب القومي السوري الاجتماعي، الشيخ نواف الملحم أمين عام حزب الشعب.

وقد تحدث عضو مجلس الشعب السابق فيصل عزوز عن أهداف زيارة لجنة متابعة الحوار إلى موسكو قائلا:

"إن زيارتنا هي استمرار لتواصل سابق بيننا وبين عدد من القيادات الميدانية في روسيا وعلى وجه الخصوص في وزارة الخارجية، حيث جرت لقاءات سابقة متعددة منذ بداية الأزمة في سوريا، وكان لنا لقاءات سابقة مع مسؤولين من وزارة الخارجية وعلى رأسهم السيد ميخائيل بوغدانوف، ونحن استعجلنا بهذه الزيارة بعد الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، ويوجد اتفاق بين لجنة متابعة الحوار، أن معارضتنا هي في الالتزام بالوطن، وكان لا بد لنا أن نطلع على رأي الخارجية الروسية بمجريات العمل الذي سيتم في اللجنة الدستورية وتفاصيله، وسنلتقي في الخاريجة الروسية مع السيد ميخائيل بوغدانوف، من أجل أن ننقل وجهة نظر الداخل السوري فيما يتعلق باللجنة الدسورية وأعمالها"

وحول تحرير مدينة إدلب وريفها من الجماعات الإرهابية قال فيصل عزوز: "الكل يعرف أن إدلب صارت بؤرة كبيرة للإرهاب، لذلك التواصل مع المجموعات الإرهابية غير مقبول، فلا يمكن أن نتواصل مع قتلة ومجرمين الذين لا يقبلون بالحوار السياسي، لذلك فلا بد من عملية عسكرية لتطهير إدلب من الإرهاب، علما أن الدولة الروسية تريد السير في هذا الأمر بهدوء ودبلوماسية، والدولة السورية متوافقة معها على هذا الأمر، من أجل الابتعاد عن المعركة الصعبة التي يمكن أن يذهب فيه أبرياء وضحايا مدنيين".

من جهته رئيس الدائرة الخارجية في المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد اعتبر أن تشكيل اللجنة الدستورية يعني ضمنا قبول الولايات المتحدة والأوربيين بالحل السياسي والاعتراف بالدولة السورية وهو الأمر الذي سعت إليه روسيا منذ بداية الأحداث في سوريا.

وأكد الأحمد أن الحل السياسي لن يتم قبل القضاء على المنظمات الإرهابية المصنفة في الأمم المتحدة لاسيما وأن "جبهة النصرة" تحتل إدلب فكيف يمكن التفاوض مع محتل.

بدوره، قال الشيخ نواف الملحم أمين عام حزب الشعب، إن وجود ما يعرف بـ"قسد" في الجزيرة السورية هو لتحقيق أهداف أمريكية لكن لم تستطع واشنطن تحقيق 10% من تلك الأهداف لأن الشريحة العربية المتواجدة في شرق الجزيرة وطنية بامتياز ولن يكونوا أدوات للأمريكان.

وأجاب الشيخ على سؤال حول تحرك لإنهاء هذا الصراع في تلك المنطقة بقوله: "يجب أن يكون هناك تنسيق مع الدولة السورية والجيش السوري، كان لي لقاءات مع المجلس العسكري لـ"قسد" والمجلس المدني وحكومة الإدارة الذاتية وتباحثنا في مستقبل الجزيرة وأكدو لنا بأنهم لايسعون لتقسيم سوريا."

تظاهرات احتجاج في بعض المدن العراقية

ما زال التوتر في تصاعد مستمر في بعض المدن العراقية لليوم الثالث منالاحتجاجات التي اتسعت رقعتها لتشمل معظم مدن جنوب العراق، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة ورحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل إضافية للشباب.

وقد تحدثت مراسلة "سبوتنيك" عن آخر التطورات في الشارع العراقي قائلة: "ما زالت التظاهرات مستمرة في بعض المناطق وسط بغداد وفي ساحة التحرير، وفي محافظات ذي قار وميسان والديوانية وواسط والمثنى، ومحافظات أخرى في وسط وجنوب وشرق العراق، لكن الأعداد قليلة بسبب فرض حظر التجوال حتى إشعار آخر في بغداد وعدة محافظات".

"وتجسّدت مطالب المتظاهرين في حل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من منصبه، بالإضافة إلى مطالب تتعلق بتوفير فرص العمل وحل المشاكل الخدمية، لكن لا يوجد هناك أي تجاوب من قبل الحكومة العراقية، بل إنها حجبت مواقع التواصل الاجتماعي وقطعت خدمة الانترنت بالكامل في بغداد وعدة محافظات خصوصاً في الوسط والجنوب".

إعداد وتقديم: نغم كباس ونزار بوش