"سيزار" لضرب المصالح الروسية

مواضيع الحلقة: الكونغرس يصادق على قانون "سيزار" ويفرض عقوبات على مشروع غاز روسي، الحكم بالإعدام غيابيا على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى.

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون "سيزار"، الذي يتيح للولايات المتحدة فرض عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية بما فيهم روسيا وإيران فكيف ستواجه موسكو هذا القانون؟

وفي حديث لإذاعتنا، أكد المحلل السياسي مهند الضاهر أن "سيزار" لن يوقف تعاون سوريا مع الحلفاء ولن يؤثر على العقود الموقعة بين الطرفين وأن انتعاش الاقتصاد السوري سيبدأ في الشهر السادس من العام

المقبل.

الكونغرس من خلال تصرفاته يبدي عداء لروسيا واستهدافا لمصالحها فهو لم يكتف بقانون "سيزار" بل أيضا فرض عقوبات على خط أنبوب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" والشركات المساهمة فيه لمنع توريد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي من تحت بحر البلطيق دون عبور أوكرانيا.

المحلل السياسي كيريل كوكتيش خلال حديث لـ"بلا قيود" علق على الإجراءات الأمريكية بقوله:

"حتى الآن لم يكن للعقوبات أي تأثير ملزم على روسيا لتعديل مسارها ونهجها، أصبحت العقوبات هي الوضع الطبيعي الجديد. وبدأت روسيا بتجنبها من خلال التحول إلى مدفوعات غير نقدية مع الصين والهند بعملات وطنية، أما بالنسبة لأوروبا فهي مجبرة على ابتكار نظام تسوية خاص مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية...تصرفات الولايات المتحدة يجعلنا نعتقد أن نظام الدولار يواجه صعوبات في غاية الجديّة".

الرئيس الباكستاني الأسبق يواجه الإعدام

قضت محكمة باكستانية بإعدام الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى بسبب إعلانه حالة الطوارئ عام 2007، وتعليق العمل بالدستور، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.

تعليقاً على هذا الموضوع، رأى الخبير في الشأن الباكستاني، جاسم التقي، أن "قرار المحكمة هو غير مسبوق في تاريخ باكستان، وجاء كرسالة للقيادة العسكرية الحالية، بأنها ليست فوق القانون، وأنه يمكن محاسبتها في حال تدخلت في شؤون القضاء".

وفي مداخلة هاتفية أشار التقي إلى أن "الرئيس عندما أعلن حالة الطوارئ في العام 2007، لم يكن الدستور وإعلان حالة الطوارئ يصنفان كخيانة عظمى، بل أصبحت كذلك بعد التعديل الدستوري الذي أجري لاحقاً".

يمكنكم الاستماع لكامل الحلقة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه.

إعداد ونقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني