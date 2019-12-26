هل تتحقق أمنية عون بتشكيل حكومة كهدية رأس السنة للبنانيين؟

مواضيع الحلقة: هل تتحقق أمنية الرئيس عون بتشكيل حكومة كهدية رأس السنة للبنانيين؛ الكرملين يحذر من التدخل في ليبيا؛ سوريا بصدد رفع دعوى قضائية ضد واشنطن.

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة هو التأليف وليس التكليف، مشددا على أنه ليس وزير الخارجية جبران باسيل من يؤلفها.

وتمنى عون، من مقر البطريركية المارونية في بكركي، حيث شارك في قداس عيد الميلاد، أن يخرج لبنان من أزمته قريبا، وأن يكون تشكيل الحكومة هدية رأس السنة.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:

تصريح فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي، بشأن قرب ولادة الحكومة، وربما تكون عيدية رأس السنة للبنانيين، هو أمر واقعي بأن تبصر الحكومة النور قريبا وتكون هدية رأس السنة، أو بأبعد تقدير في الأيام الأولى من العام الجديد.

ولفت البدوي إلى أن "التحريض المذهبي على دياب هو دليل جهل وعجز عن إيصال الأمور إلى مسارها الصحيح"، مؤكدا أن "أمور البلد لا تدار باستنهاض الفتن، بالإضافة إلى أن دياب هو من الطائفة السنية ويحظى باحترام الجميع، ومثل هذه الحركات التي رأيناها في ​شوارع بيروت​ لا تنم عن مسؤولية وطنية"، مناشدا "​الحراك الشعبي​ بإعطاءه فرصة ومراقبته بدل الحكم المسبق عليه".

دمشق تلوح برفع دعوى قضائية ضد واشنطن

تلوح سوريا برفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لنهبها النفط خلال سنوات الأزمة، ما أدى إلى أزمة وقود حادة في البلاد بالإضافة إلى أزمة النقد الأجنبي لعدم تمكن دمشق من بيع ، هل يا ترى ستنظر فيها المحكمة الدولية بإنصاف وعدل؟ أم أن السياسة فوق القانون؟

خسائر القطاع النفطي تجاوزت 83 مليار دولار حسب ما صرح به وزير النفط السوري علي غانم خلال لقاء خاص مع "سبوتنيك" والذي قال:

"الحرب الشرسة على سوريا استهدفت بشكل ممنهج بالدرجة الأولى قطاع النفط وخلال المرحلة الماضية توجهنا بسرعة لإعادة تأهيل منشآتنا المتضررة وتعافي الإنتاج".

وأكد الوزير أن عمال الوزارة لم يغادروا الآبار النفطية في الحسكة والمنطقة الشرقية وأن هذه الحالة الاستثنائية في تلك المنطقة "لن تطول مع تواصل تقدم الجيش ونحن لدينا خطة استباقية في هذا المجال ولن يلعب العامل الزمني هنا أي دور لأننا سنباشر الإنتاج فورا والحصول إلى مستوى الكفاية".

من جانبه علق وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل على إصدار قانون "قيصر" وتأثيره على الاقتصاد خلال لقاء خاص مع "سبوتنيك" بقوله:

"الولايات المتحدة تستهدف من خلال القانون خلق حالة من التوتر لدى الشارع أي إصدار مزيد من العقوبات يزيد القلق سواء على الاستثمارات الممكنة أو على العمل الاقتصادي بشكل عام".

ميدانيا، أفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عطية العطية دخول القوات الروسية إلى نقطة كانت تسيطر عليها القوات الأمريكية في الرقة وتقع في منطقة استراتيجية تربط مدينتي عين عرب بريف حلب بتل أبيض بريف الرقة كما يمر فيها أكبر مشروع للري في الشمال السوري.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي ونغم كباس