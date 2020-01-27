الجيش السوري يشرف على طريق دمشق حلب من بوابة معرة النعمان

مواضيع الحلقة: الجيش السوري يطوق مدينة معرة النعمان الاستراتيجية في ريف إدلب، واستهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذائف صاروخية.

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن الجيش سيطر ناريا على الطريق السريع الدولي الذي يربط منطقة معرة النعمان بسراقب معقل "هيئة أحرار الشام" استعدادا لدخول المدينة آخذا بعين الاعتبار حماية المدنيين الذين يخرجون من المعابر الإنسانية.

وفي حديث لـ"بلا قيود" قال المحلل السياسي كمال جفا:

"المنطقة الممتدة من شمال خان شيخون إلى مدينة حلب تم توزيعها عبر مقاطع عسكرية بحيث تكون كل جهة مسؤولة عن مهمة ميدانية في مقطع منها، ودخول الجيش إلى جبل الزاوية من المنتصف يعتبر أول تطور استراتيجي تعمل عليه القيادة العسكرية الميدانية للفرقة 25".

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

نفت عصائب أهل الحق في الحشد الشعبي، مسؤولية ما اسمتها "فصائل المقاومة العراقية" عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بهجوم صاروخي، على أنها لا تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية.

الخبير في الشأن العراق محمد الساعدي قال لـ"بلا قيود":

"استهداف السفارة الأمريكية لا يدل على أي صلة بفصائل الحشد، لأن الرد لن يشمل البعثات الدبلوماسية بل الأهداف العسكرية، كما فعلت إيران عندما ردت على اغتيال سليماني بضرب قاعدة عين الأسد، وهذه الفصائل لن تترد في إعلان مسؤوليتها عن استهداف المصالح الأمريكية في العراق في حال قامت بذلك، أعتقد أن تنظيما مجهولا يسعى لدق إسفين بين الحكومة وفصائل الحشد الشعبي".

تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني