فلسطين ترد على "صفقة القرن" بتفعيل الرباعية بقيادة روسية

مواضيع الحلقة: "صفقة القرن" بين ترحيب بعض العرب ودعوات الرئاسة الفلسطينية للمقاطعة، السعودية تهاجم تركيا وتصف خطوتها الجديدة بإرسال مقاتلين إلى ليبيا بـ"الخطيرة جدا جدا".

لاقت "صفقة القرن" الأمريكية رفضا فلسطينيا وترحيب بعض الدول العربية حسب وسائل إعلام عبرية، في وقت دعت فيه السلطة الفلسطينية السفراء العرب إلى مقاطعتها فيما أعلنت كل من "حماس" و"فتح" النفير العام.

وفي حديث لـ"سبوتنيك" استبعد أليكسي بودبيريزكن أستاذ علم التاريخ في جامعة العلاقات الدولية بموسكو أن يكون لـ "صفقة القرن" أي تأثير أو أبعاد.

بدوره، قال السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية نوفل عبد الحفيظ لـ"بلا قيود":

"الصفقة سترفض بغض النظر عما يقوله الجانب الإسرائيلي حول الموافقات العربية هنا وهناك، لن يوافق أحد أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل، ما أثارني الموقف الروسي ورفضه للصفقة وهذا سمعته من الرئيس الروسي مباشرة عند تواجدي معه في بيت لحم عندما أكد توافق الموقف الروسي-الفلسطيني... والرئاسة الفلسطينية أبلغت الرئيس بوتين بأننا لن نقبل بعد اليوم الوساطة الأمريكية أحادية الجانب، نريد مؤتمرا دوليا تخرج عنه آلية جديدة يكون لروسيا دورا رياديا فيها، وتفعيل دور الرباعية".

السعودية تهاجم تركيا وتصف إرسالها مقاتلين إلى ليبيا بـ"الخطيرة جدا"

أصبحت القضية الليبية شأنا دوليا، فكل دولة تتحدث عن مصالحها في هذا البلد الذي دمره حلف الناتو بحجة القضاء على الديكتاتورية ونشر الديمقراطية، وبدأت الدول تتدخل لتحصل على جزء من الكعكة النفطية، وهنا لا بد من الإشارة إلى تركيا التي أرسلت ولا زالت ترسل المسلحين من ريفي إدلب وحلب بسوريا إلى ليبيا معللة ذلك بالدفاع عن مصالحها. وقد وصف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا عبر تركيا بالخطوة "الخطيرة جدا جدا".

وخلال مداخلة هاتفية قال سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات في الرياض لبرنامجنا:

"تركيا في ظل أردوغان لديها طموحات عالمية استعمارية لا تتناسب مع العصر الحاضر، ولديها خطط جاهزة للسيطرة على العالم العربي، و إذا ركزت السعودية والدول العربية على الضغط الاقتصادي على تركيا، حتما سنوقف التدخلات التركية في الشؤون العربية، أي أنه لو تم إيقاف تجارتها مع العراق والسياحة العربية والطيران إلى تركيا، سيتلقى الاقتصاد التركي ضربة قوية".

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إعداد وتقديم: نغم كباس ونزار بوش