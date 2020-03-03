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00:40 GMT04 مارس/ آذار 2020
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    أمريكا تحرم إيران من مواجهة "كورونا"

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    عناوين حلقة برنامج اليوم: ظريف يهاجم العقوبات الأمريكية ويعتبرها تعرض حياة مصابي كورونا للخطر، نتنياهو يعد بإحلال السيادة على غور الأردن.

    في الوقت الذي يجتاح فيه فيروس "كورونا" العالم تقريبا وينتشر فيها، وخاصة في الصين وإيران، تقوم السلطات هناك بمكافحة هذا الوباء بكل الوسائل الممكنة، غير أن عقوبات الغرب أدت إلى نقص المواد الطبية واللوجستية في إيران وهو ماعلق عليه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بقوله: "إن منظمة الصحة العالمية قامت بمجهود كبير لدعم إيران في مواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك الأصدقاء غير آبهين بالعقوبات المفروضة على طهران".

    وعن تأثير العقوبات الأمريكية على إمكانية إيران مواجهة فيروس "كورونا" قال لبرنامجنا المحلل السياسي الايراني صالح القزويني:

    "بما أن القضية إنسانية بحتة وليست سياسية ويجب مساعدة إيران لمواجهة الفيروس ولاسيما أن الحياة فيها قد شلت بسببه، لأن شعب بأكمله يتعرض للخطر، ونتيجة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي نرى أن الشعب الإيراني يعاني أكثر من بقية الدول في الحصول على أبسط المواد لمواجهة هذا الوباء، لذلك كان يجب على واشنطن القيام بخطوة للتخفيف من معاناة هذا الشعب."

    الانتخابات الإسرائيلية

    أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه سيبدأ بتأليف "حكومة وطنية بأسرع ما يمكن"، وإنّه سيصنع اتفاقيات سلام مع دول عربية وصفها بـ"الرائدة"، كما إنه سيعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريبا، ويجد حلا للتهديد الإيراني.

    وحول تصريحات نتاياهو هذه قال الخبير في الشؤون الاسرائيلية هاشم حسن محمد لـ"بلا قيود":

    "أتوقع أن يقوم الليكود بحملة استيطان واسعة غير مسبوق، كتطبيق لوعوده في حملته الانتخابية، وتصريحات نتنياهو بعد فوزه تدل على وأد أي فرصة لعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين."

    الإستماع للحلقة في التسجيل الصوتي.

    إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي

    الكلمات الدلالية:
    الصين, إيران, الولايات المتحدة
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