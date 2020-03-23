إيران ترفض مساعدات ترامب... طواقم طبية روسية تصل إلى إيطاليا

مواضيع بلا قيود: الحكم على 40 نائبا وقائدا عسكريا بالإعدام في اليمن؛ بومبيو في أفغانستان لإنقاذ الاتفاق الموقع مع "طالبان"؛ كتلة اليمين تقاطع جلسة الهيئة العامة للكنيسيت الإسرائيلي؛ خام "برنت" يراوح عند عتبة الـ26 دولارا للبرميل.

رفضت طهران اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال "خبراء صحة" إلى إيران لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه "ينبغي للولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي الفيروس.

الخبير بالشأن الإيراني إبراهيم حمدي شير في حديث لبرنامج "بلا قيود" قال:

إن "ترامب أراد الهروب من الضغط الشعبي والدولي بعد أن وضع أمام خيار رفع العقوبات عن إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا وكوبا، من أجل مواجهة فيروس كورونا».

وأضاف أن "النظام العالمي الحالي، لن يستطيع وضع حد للعقوبات الأمريكية في ظل الصمت العالمي بإستثناء الموقفين الروسي والصيني".

في هذا الإطار، وصلت 9 طائرات عسكرية روسية تقل 100 مختص إلى إيطاليا، لمكافحة فيروس كورونا.

اليمن... أحكام بالإعدام على 40 نائبا وقائدا عسكريا

"قضت محكمة يمنية تابعة لحركة "أنصار الله" في صنعاء بإعدام 40 نائبا وقائدا عسكريا بتهمة التخابر مع التحالف العربي وقال مصدر قضائي يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحكمة الجزائية المختصة (أمن الدولة) بالعاصمة صنعاء، أدانت 40 شخصا من أعضاء مجلس النواب وقادة عسكريين، بتهمة التخابر مع التحالف العربي".

الشيخ محمد طاهر أنعم مستشار المجلس السياسي الأعلى عضو مؤتمر الحوار الوطني في حديث لـ "بلا قيود" قال إن:

«خيانتهم المتمثلة بإرتكاب جريمة كبرى أسقطت الحصانة عنهم بقرار المحكمة العليا كما هو الحال في أي بلد، وهذا ماحصل حسب الدستور اليمني».

أما عن خطر إنتفاض القبائل اليمنية في حال تم تنفيذ الحكم قال الشيخ أنعم إنه "يمكن أن يحدث ذلك، لكن لايمكن تمرير قضية التخابر مع دولة عدو في حالة حرب دون عقاب، سواء غضبت بعض القبائل أم لم تغضب، وذلك كي لا تسقط هيبة الدولة".

وأوضح الشيخ أنعم أن "هذا الحكم إبتدائي، وهناك فرصة للمصالحة أو للإستئناف لمن يريد، وطلب العفو من رئيس الجمهورية».

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم، إسماعيل أبو حلا