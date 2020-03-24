قادة دول العشرين يناقشون قضية مكافحة وباء كورونا

مواضيع الحلقة: ــ هل يتوصل قادة دول العشرين إلى توحيد الجهود في مكافحة وباء كورونا؟ ــ .تدريبات إسرائيلية أمريكية مشتركة بعد إلغاء مناورات إثر انتشار كورونا

هل يتوصل قادة دول العشرين إلى توحيد الجهود في مكافحة وباء كورونا؟

سيعقد قادة دول العشرين مؤتمرا عبر الهاتف يوم الخميس القادم لمناقشة تفشي فيروس كورونا وسط انتقادات للمجموعة بأنها متباطئة في التعامل مع الأزمة العالمية. واتفق وزراء مالية المجموعة خلال مؤتمر منفصل عبر الهاتف على وضع "خطة عمل" للتعامل مع تفشي الفيروس، ولم يتوفر سوى القليل من المعلومات في بيان أصدرته الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في وقت لاحق.

تحدث عضو مجلس الشورى السعودي محمد آل زلفة، لإذاعتنا حول إمكانية نجاح مجموعة العشرين بالعمل على توحيد الجهود لمكافحة وباء كورونا قائلا:

دعت السعودية لعقد مؤتمر مجموعة العشرين عن طريق الهاتف لمناقشة القضية الأساسية وهي وباء كورونا، وللتغلب على تبعيات ما يخلفه هذا الوباء على الاقتصاد العالمي، وأعتقد أن المملكة ستنجح في هذا المؤتمر، وسيتم نقاش قضية كورونا وقضايا أخرى مختلفة، ولقد قربت قضية كورونا وجهات النظر في التعامل مع الأيام القادمة والمستقبل على جميع الأصعدة، الاقتصادية، السياسية والاجتماعية والصحية".

الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

يبدأ سلاح الجو الإسرائيلي وطيران الجيش الأمريكي إجراء تدريب مشترك، بعد أن تم إلغاء مناورة عسكرية مشتركة سابقا، على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن تجري هذه المناورات جنوبي البلاد وأن تنتهي يوم الخميس بحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي.

وحول ماهية التدريبات الأمريكية الإسرائيلية، قال لإذاعتنا المحلل العسكري أمين حطيط:

"عدم إلغاء هذه المناورات الجوية، هو الشعور بأنهم سيكونون بمنأى عن وباء كورونا، ويرى الطرفان ضرورتها بالنسبة لهم ولجهوزيتهم والعمل الذي تسعى إليه إسرائيل دائما أن تكون قادرة على استعاب أي دعم أمريكي لها في المستقبل، وخاصة أن هناك متحولات عملانية عسكرية هامة في المنطقة بسبب الوجود الروسي الفعال والسلوك الإيراني الفعال أيضا".

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إعداد وتقديم: إسماعيل أبو حلا ونزار بوش