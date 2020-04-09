توافق على تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية

مواضيع الحلقة: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمكافحة كورونا. ماذا يترتب على ضم إسرائيل لغور الأردن؟

يشهد العراق إجماعا من كافة الكتل البرلمانية تقريبا لترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء بديلا عن المكلف عدنان الزرفي.

وأعلن تحالف القوى العراقية الذي الذي يشغل 40 مقعدا في البرلمان، ورئاسة إقليم كردستان العراق تأييدهما لترشيح الكاظمي.

وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود»، قال جمال كوجر، النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستانية:

"تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة سيجري اليوم من قبل رئاسة الجمهورية، لأن الوضع في العراق لايحتمل أكثر من ذلك لاسيما بعد انتشار فيروس "كورونا الذي يشكل تهديدا جديدا للبلاد، والكاظمي شخصية أمنية قوية ومطلع على كافة المشاكل التي يتعرض لها العراق إن كان من قبل تنظيم "داعش" أو من الفاسدين في السلطة، فضلا عن كونه مقبولا من قبل الداخل العراقي والحراك، والولايات المتحدة وأيضا إيران."

ضم إسرائيل لغور الأردن

تعتزم إسرائيل ضم غور الأردن بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لما أسماه "سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت". فكيف سيؤثر هذا الأمر في حال حدوثه على إسرائيل وعلاقاتها بدول الجوار؟

متان فلنائي، وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلي السابق، قال إن ضم "غور الأردن" يهدد بانهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وقطع العلاقات معها ومع دول الجوار ويهدد إسرائيل أمنيا وسياسيا واقتصاديا.

ورأى الكاتب والباحث السياسي الأردني إبراهيم علوش في مداخلة مع "بلا قيود" أن ضم غور الأردن سيكون كدق مسمار في نعش قيام دولة فلسطينية مستقلة وأن إسرائيل باتخاذها هكذا خطوة ستصدر الأزمة إلى دول الجوار كالأردن ولبنان.

وبخصوص التأثير الاقتصادي لضم غور الأردن اعتبر المحلل الاقتصادي الأردني مازن إرشيد لـ"بلا قيود»:

إن السلطة الفلسطينية ستخسر هذه المنطقة الزراعية الغنية بالمحاصيل كما أن السياحة الدينية ستتأثر كثيرا لاسيما الأجانب الذين يزورون المعالم الدينية الموجودة في المنطقة إن كانت مسيحية أو إسلامية، كما أن المنطقة مساحتها شاسعة ويمكن إنشاء منطقة صناعية فيها أو منطقة تجارة حرة، وخسارتها ستنعكس سلبا على الأردن أيضا.

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إعداد وتقديم: نغم كباس