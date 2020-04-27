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    لبنان...أسبوع مصيري لا يخلو من بصمات أمريكية

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    مواضيع الحلقة: ضغط أمريكي على طهران لتوقيع اتفاق جديد، وعدوان إسرائيلي على دمشق، ودول أوروبية وعربية تبدأ بتخفيف إجراءات الحجر الصحي.

    يمر لبنان بأسبوع مصيري بعد عودة الاحتقان إلى الشارع مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة أمام الليرة، وعدم إمكانية إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بالرغم من اتهامه باتخاذ قرارات فردية دون التنسيق مع الحكومة أدت لهذا التدهور في سعر الصرف.

    رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط شن هجوما لاذعا على الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة حسان دياب معتبرا أنه مغلوب على أمره ولا يستطيع فعل أي شيء دون الرجوع إلى ما أسماه "الحلف الثنائي التيار الوطني الحر ومن خلفه حزب الله"، داعيا  جماهير الحزب التقدمي الاشتراكي إلى التظاهر.

    وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود»، قال المحلل السياسي اللبناني وفيق إبراهيم:

    «أسباب هجوم جنبلاط تعود لمطالب رئيس الحكومة بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحاكمته في قضايا فساد وهذا سيفتح ملف السياسيين الفاسدين المتسترين عليه والمتستر هو أيضا عليهم لذلك الآن سيمر لبنان بأسبوع مصيري وعصيب سيرمي فيه السياسيون آخر أوراقهم وهي اللعب على وتر الطائفية وتجييش الشارع ودعم زعماء الدين الطائفيين... وإن لم تحصل تسوية فنحن على أبواب كارثة اقتصادية تهوي فيها الليرة ليصبح الدولار 5 آلاف ما سيؤدي إلى فوضى عارمة ما لم يتوقف الأمريكيون عن دعم بعض الفئات التي تؤجج الشارع خاصة وأن السفيرة الأمريكية في لبنان تتجاوز مهامها وتقوم بزيارات لمنازل بعض السياسيين وإجراء تحركات مكوكية وكأنها في منزلها بمنهاتن بنيويورك.»

    خطة أمريكية للضغط على إيران

    تستعد وزارة الخارجية الأمريكية الجديدة للضغط على إيران بحجة مفادها أن الولايات المتحدة لا تزال مشاركة في الاتفاق النووي الموقع في عهد باراك أوباما، والذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب، وذلك للضغط على مجلس الأمن من أجل تمديد حظر الأسلحة على طهران أو لفرض عقوبات أكثر صرامة عليها.

    وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني محمد حسين خليق لـ"بلا قيود»:

    «إن هذه الخطة الأمريكية لن تدفع إيران للتخلي عن سياستها ولن توقع أي اتفاق جديد، وحظر الأسلحة لن يؤثر عليها لأنها أصبحت تنتج حوالي 90 % منه محليا، كما أن سيطرتها على جائحة "كورونا" بالرغم من العقوبات الغربية  زادها قوة، وكل ما تفعله الولايات المتحدة يندرج في إطار النفاق السياسي."

    الاستماع للحلقة في الملف الصوتي المرفق أعلى.

    إعداد وتقديم: نغم كباس 

     

    الكلمات الدلالية:
    لبنان
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