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    بايدن واحتمال إزاحته ترامب

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    مواضيع الحلقة: ازدياد فرص بايدن بالفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، اختفاء جنديين أمريكيين في دير الزور السورية، وكالة جزائرية تفتحها على القارة الأفريقية.

    تزداد فرص المرشح الديمقراطي جو بايدن للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بدلا من الرئيس الحالي دونالد ترامب وذلك بسبب عدم كفاءة الأخير بالتعاطي مع أزمة انتشار جائحة "كورونا" لاسيما وأنه نصح مؤخرا في مؤتمره الصحفي بحقن المريض بالمعقمات ما أثار موجة من السخرية.

    ودعا تقرير صادر عن مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية لإنشاء قناة اتصال مع أولئك الذين من المحتمل أنْ يكونوا مع المرشح الديمقراطي ومستشاريه، وذلك بهدف بناء علاقات الثقة مع بايدن.

    وخلال مداخلة هاتفية قال الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الدراسات الجيوسياسية لـ"بلا قيود»:

    "إن أزمة كورونا ضعضعت الداخل الأمريكي ورسخت الانقسامات بين حكام الولايات من مؤيد ومعارض لترامب وهذا زاد بلا شك فرصة بايدن بالفوز بالانتخابات لكن لايمكن الجزم بالأمر لأن خلف ترامب قوى راديكالية ورأسمالية عالمية داعمة له ولن تسمح بحدوث ذلك."

    المقاومة الشعبية تستهدف جنديين أمريكيين في سوريا

    هاجم مجهولون عربة من نوع "همر" كانت تقل جنودا من القوات الأمريكية أثناء تحركها من حقل العمر إلى حقل التنك النفطي بريف دير الزور، إذ تم العثور على العربة مدمرة ومحروقة بشكل كامل ولا أثر للجنديين الأمريكيين داخلها ولا يزال مصيرهما مجهولا.

    وحول هذا الموضوع قال لـ"بلا قيود" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد محمد ملحم:

    "إن ماحدث نوع من أنواع المقاومة رفضا للوجود الأمريكي في المنطقة وهو حق مشروع وفق القانون الدولي لطرد أي احتلال...أعتقد أن الرد الأمريكي سيكون باتباع سياسة الاغتيالات، وتحريك بعض العناصر التابعة للقوات الأمريكية لإحداث مناوشات واعتداءات على المدنيين والقرى التي من الممكن أن يكون الجنديين الأمريكيين فيها.»

    تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي المرفق.

    إعداد وتقديم: نغم كباس

    الكلمات الدلالية:
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