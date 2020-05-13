بومبيو في إسرائيل لمباركة ضم أراضي جديدة

وسط رفض أوروبي وعربي وروسي لضم إسرائيل أراضي جديدة في الضفة الغربية وغور الأردن يسارع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإجراء زيارة لإسرائيل من أجل تقديم الدعم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضاربا بعرض الحائط جميع الرفض الدولي والعربي.

وفي حديث لـ"بلا قيود" قال عضو الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم: " إن زيارة بومبيو دعم واضح ولا محدود لليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو لضم أراضي جديدة وهذا مخالف للقانون الدولي، وللأسف موقف الدول العربية ضعيف جدا وسط حالة الفوضى التي تعيشها خاصة مع وجود بعض دول المنطقة التي وافقت على "صفقة القرن"... أيضا مجلس الأمن الدولي لا يحرك ساكنا لأنه تابع للسياسة الأمريكية ولا يقوم بدوره الرئيسي."

هل العمل عن بعد ممكن مدى الحياة؟

تتجه شركات كبرى مثل "تويتر" وفيسبوك" و"غوغل" للاستمرار بالعمل من المنزل حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، ولكن هل تجارب جميع الدول متشابهة في ظل الحجر الصحي والعمل عن بعد؟ هل الأمر ممكن في جميع القطاعات؟

خلال مداخلة هاتفية مع «بلا قيود»، قال رجل الأعمال التونسي، ومدير شركة "ميما" للصناعات الغذائية، رمزي الغزواني، إن العمل عن بعد يجري في تونس على قدم وساق وجميع المؤسسات والشركات الخاصة والعامة توجهت لاستخدام التكنولوجيا وشبكات الانترنت لإنجاز أعمالها بما في ذلك الوزارات.

بدوره، رأى رجل الأعمال السوري سامر أحمد أنه من المستحيل العمل عن بعد إلا في القطاعات المتعلقة بالانترنت أما القطاعات الأخرى خاصة الإنتاجية والصناعية منها فتحتاج إلى وجود العمال لأغراض النقل مثلا أو تسيير المعاملات لذلك نرى أن هذه القطاعات تضررت بشكل كبير وتكبدت خسائر لن تعوضها بسنوات.

أما عن تجربة المملكة العربية السعودية بالعمل عن بعد أكد الخبير المالي والاقتصادي السعودي صلاح سلطان لـ"بلا قيود" أنها كانت ناجحة وأن العمل عن بعد أصبح حاجة وضرورة حتى بعد انتهاء أزمة "كورونا".

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إعداد وتقديم: نغم كباس