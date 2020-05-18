وفاة السفير الصيني قد تشعل حربا استخباراتية

مواضيع الحلقة: إيران تكشف عن رسائل من الولايات المتحدة إلى الرئيس السوري، الرئيس الأمريكي يتعرض للابتزاز من قبل "هاكرز"، العثور على جثة السفير الصيني في إسرائيل ميتا في منزله.

أثار العثور على جثة السفير الصيني لدى إسرائيل في منزله بمدينة هرتسليا بعد بضعة أشهر فقط من استلامه منصبه، موجة من وجهات النظر التي في غالبيتها أيدت نظرية المؤامرة وضلوع الولايات المتحدة بالحادثة بعد رد وصد بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والسفير الصيني إذ اتهم المسؤول الأمريكي بكين بأنها تعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر مطالبة تل-أبيب بتخفيف الاستثمارات والتعاون بين البلدين وهو مارد عليه السفير الصيني في مقال بقوله "إن التعاون الإسرائيلي الصيني هو انتصار لكلا الطرفين".

وفي حديث لـ"بلا قيود"، قال المحلل السياسي، غسان يوسف:

"لا أستبعد نظرية المؤامرة وربط الوفاة بزيارة بومبيو والسجال الذي حدث بينه وبين السفير الصيني، لأنه من الواضح أن واشنطن ستمارس جميع أنواع الضغط على الدول لفك ارتباطها وتعاونها مع الصين في ظل الحرب الاقتصادية والتجارية والسيبرانية بين بكين وواشنطن، وربما ستكون الحادثة انطلاق لشرارة حرب جديدة بينهما إن لم تكن عسكرية فهي حتما استخباراتية ومعلوماتية".

ترامب يتعرض للابتزاز

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للابتزاز من قبل مجموعة من القراصنة الإلكترونيين إذ هددوه بنشر "غسيله القذر" في حال رفضه دفع فدية تبلغ 43 مليون دولار خلال أسبوع واحد.

وخلال مداخلة هاتفية مع «بلا قيود»، قال الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد:

"إن هذا يأتي في إطار حملة يقوم بها خصوم ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهذا يدل على عدم احترام الحريات الشخصية في الولايات المتحدة حتى تلك المتعلقة بمنصب الرئاسة، وإن هذا الابتزاز يسيء لأقوى دولة في العالم ولمقام الرئاسة فيها".

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إعداد وتقديم: نغم كباس