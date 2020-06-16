تركيا تهدد الأمن القومي لدول المتوسط بقاعدتين عسكريتين

المواضيع: إسرائيل تشق طريقا جديدا في القدس يتماشى مع خطط الضم، وتركيا تخطط لبناء قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا، وترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتحسين سلوك الشرطة.

تعتزم تركيا إنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين على الأراضي اللليبية وفق مباحثات مع حكومة الوفاق لحماية مصالحها في المنطقة.

وحول هذا الموضوع قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، المحلل السياسي أحمد العناني، لـ «بلا قيود»:

إن غاية تركيا من هاتين القاعدتين أولا للضغط على الاتحاد الأوروبي وثانيا ليكون لها قوة عسكرية في المنطقة، لكن هذه الخطوة تشكل تهديدا للأمن القومي المصري والأوروبي ولا يمكن السماح بتنفيذ هذا المخطط، وأعتقد أن الرد سيكون بفرض عقوبات على تركيا في حال أقدمت على مثل هذه الخطوة.

بدوره، اعتبر الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أوغلو، في حديث لـ «بلا قيود»:

إن هذه الخطوة تأتي ردا على الاستفزازات اليونانية التي تقف في وجه التنقيب عن الغاز في المتوسط من قبل أنقرة، كما تأتي لتعزيز قوتها العسكرية تحسبا للمعركة الكبرى المحتملة في شرق المتوسط."

الشأن الفلسطيني

تسعى إسرائيل إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين بهدف ضم أراضي جديدة، من خلال مشروع جديد هو مد طريق دائري يربط المستوطنات مع بعضها في خطوة من شأنها إنهاء الحلم الفلسطيني بالحصول على دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" قال عضو الكنيست الإسرائيلي محمد حسن كنعان:

إن المشروع غير قانوني ومخالف للشرعية الدولية وسيعزل الأحياء الفلسطينية داخل المدينة عن بعضها البعض تمهيدا لضم أراضي جديدة ويجب على السلطلة الفلسطينية التوجه للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإفشال هذا المشروع.

تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس