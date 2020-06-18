الهند وباكستان على شفا الحرب

المواضيع: مقتل مدنيين في اشتباكات دامية بين الهند وباكستان، وتسريبات من كتاب بولتون تكشف أسرارا مثيرة للجدل عن ترامب، وتطبيقات الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا تنتهك الخصوصية.

قتل أربعة مدنيين باكستانيين على الأقل في اشتباكات دامية حدثت مؤخرا مع الهند في وادي كشمير المتنازع عليه، بعد أيام من اشتباكات دامية بين القوات الهندية والصينية في المنطقة نفسها.

وحول هذا الموضوع قال الدكتور جاسم التقي، مدير مركز الباب الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد، لبرنامج "بلا قيود":

إن الهند بدأت بالهجوم على القوات الباكستانية وعلى المدنيين أيضا تحت ذريعة دعم إسلام آباد للانفصاليين على الحدود معها وتحاول باكستان جاهدة إجراء مفاوضات مع الصين لتهدئة تلك المنطقة، أعتقد استمرار الهند بهجومها سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرب محدودة تستدعي تدخل مجلس الأمن الدولي لحلها.

بولتون يكشف أسرار ترامب

سربت بعض أسرار ترامب الواردة في كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، والتي كان أبرزها أن ترامب طلب من الرئيس الصيني مساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن ترحيبه بغزو فنزويلا.

وتعليقا على الموضوع قال لـ"بلا قيود" الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد:

إن ترامب يتعامل مع جميع الملفات كتاجر ورجل أعمال بما في ذلك مع منصب الرئاسة لذلك من غير المستبعد طلب المساعدة الصينية بالرغم من الخلافات بينهما التي ترتقي إلى مستوى الحرب الباردة... أما بخصوص غزو فنزويلا فلو كانت هذه فكرة رائعة ومستحبة لترامب فهو لا يستطيع تنفيذها لأن القرار ليس بيده لوحده.

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إعداد وتقديم: نغم كباس