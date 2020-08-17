واشنطن تقود مفاوضات "سلام شامل" في المنطقة مع إسرائيل

الموضوعات: اشتباكات بين الجيشين السوري والأمريكي في ريف الحسكة؛ الولايات المتحدة تكشف عن مفاوضات لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وعدة دول عربية؛ الرئيس اللبناني يرفض الاستقالة ورمي البلاد في دوامة الفراغ السياسي؛ اجتماع سري بين قائد فيلق القدس والكاظمي قبل توجه الأخير إلى واشنطن.

كشفت الولايات المتحدة أنها تجري مفاوضات وصفتها بـ"الأصعب في العالم" من أجل توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل وعدة دول عربية على رأسها السعودية.

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السعودي، سعد بن عمر لبرنامج "بلاقيود": "بالتوصل إلى حلول للقضية الفلسطينية تستقر المنطقة، المملكة هي البلد الأساس في دعم قضية الشعب الفلسطيني ولن توقع أي اتفاق يتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني."

بدوره، توقع المحلل السياسي ماجد هديب أن توقع جميع دول الخليج اتفاقات سلام مع إسرائيل.

اجتماع سري بين قاآني والكاظمي

اجتمع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في العراق مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي يتوجه إلى واشنطن لإجراء مباحثات هناك.

وحول هذه الزيارة قال لـ "بلاقيود" المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب:" إن إيران بحاجة التفاوض مع الولايات المتحدة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها وعزلتها الدولية، وربما هناك رسائل حملها الكاظمي من قاآني إلى الجانب الأمريكي، لكن المفاوضات العراقية الأمريكية في غاية الأهمية لأنها ستحدد مصيرالعراق الذي هو أمام مفترق سياسي هام فإما أن يكون دولة أو يتقسم لدويلات ."

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إعداد وتقديم: نغم كباس