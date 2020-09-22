أنصار دحلان يدفعون ثمن دوره في التطبيع

اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية عددا من أنصار السياسي الفلسطيني محمد دحلان، وذلك بسبب اتهامه بالاشتراك في اتفاق السلام الذي أبرمته الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل، حسبما قال متحدث باسم فصيله دون أن ينفي صحة ضلوعه في الأمر.

حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الفلسطيني، ماجد هديب، لـ"بلا قيود":

"هذه الاعتقالات محقة لأنها جاءت نتيجة الدور السلبي الذي لعبه محمد دحلان منذ خروجه من فلسطين واستقراره في الإماراتوكان آخرها دوره بتحقيق التطبيع بين إسرائيل وبعض دول الخليج، ولا ننسى أن دحلان مطلوب للقضاء، ليس فلسطينيا فحسب، بل دوليا أيضا. والأمن الفلسطيني قام بهذه الخطوة الآن في إطار محاربة جميع المتآمرين على القضية الفلسطينية والحد من نفوذ دحلان، أضف إلى ذلك تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل حول احتمال أن يكون دحلان خليفة للرئيس محمود عباس وهذا أمر مرفوض شعبيا."

الذكرى الـ 40 لاندلاع الحرب الإيرانية العراقية

كبدت الحرب العراقية الإيرانية كلا البلدين خسائر بشرية ومادية فادحة حتى أنها وصفت بأطول نزاع عسكري في القرن العشرين، وأكثر الصراعات العسكرية دموية، إذ راح ضحيتها حوالي مليون شخص فضلا عن تكلفة باهظة تجاوزت الـ 400 مليار دولار أمريكي.

وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، لـ "بلا قيود":

"إن بغداد وطهران تمكنتا من تحقيق قفزة نوعية في العلاقات خاصة بالمجال الاقتصادي وكلاهما يدرك أن لاغنى له عن الآخر."

.الاستماع لكامل الحلقة في الملف الصوتي

إعداد وتقديم: نغم كباس