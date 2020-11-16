ضغط إسرائيلي على قطر لمنع مساعدات قطاع غزة

نناقش مع ضيوفنا في حلقة اليوم المواضيع التالية: قطر ترفض التعهد لحركة حماس بتجديد المنحة المالية الشهرية، زيادة حدة التوتر بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، افتتاح طريق ترانزيت لنقل البضائع السورية إلى السعودية عبر العراق.

تحدث أنباء عن رفض قطر التعهد لحركة "حماس" بتجديد المنحة المالية الشهرية للعام المقبل المخصصة لقطاع غزة والتي تبلغ 17 مليون دولار شهرياً ويتم توزيعها على العائلات المستورة في القطاع أو مضاعفتها إلى 30 مليون دولار شهرياً.

هذه الأنباء استبعدها المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من "حماس"، إبراهيم المدهون، إذ قال لـ "بلا قيود":

"لا أعتقد أن هذه الأنباء دقيقة ولا أعتقد أن قطر ستمتنع عن تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع وتقديم الدعم الإنساني، بل هذا تلويح إسرائيلي واضح بأنها ستضغط على الدوحة لمنعها من القيام بدورها وتعزيز التفاوض تحت النار".

زيادة التوتر بين المغرب وجبهة "البوليساريو"

هدد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، جبهة "البوليساريو" إن عادت إلى تصرفاتها الاستفزازية تجاه المملكة قرب المعبر الحدودي مع موريتانيا، فيما أكدت الجبهة حشدها للمقاتيلين في الصحراء المغربية للتصدي للجيش المغربي.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، رئيس مركز "أطلس" لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، الدكتور محمد بودن لـ"بلا قيود":

"إن جميع السيناريوهات مفتوحة أمام المغرب لحل هذه المشكلة لكنه لن يكون البادئ في إطلاق الرصاصة الأولى".

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إعداد وتقديم: نغم كباس