اقتصادي: استهداف منشآت السعودية النفطية يهدد أمن الطاقة العالمي

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود": إدانات دولية وعربية لاستهداف منشآت نفطية في السعودية، تركيا تحتج على محاولة تفتيش سفينة لها في المتوسط، سوريا تشارك في أولمبياد طوكيو.

أدى الاستهداف المتكرر لمنشآت نفطية في السعودية كان آخرها في جدة إلى انخفاض إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما أثار استهجان دول عربية وكذلك قوات التحالف الدولي على اعتباره يهدد الاقتصاد العالمي.

وحول خطورة هذه الهجمات على أمن الطاقة العالمي، قال لـ"بلا قيود"، المحلل الاقتصادي والنفطي السعودي، محمد سرور الصبان:

"إن تكرار مثل هذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، يستھدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي، ولاحظنا ارتفاع سعر برميل النفط مزيج "برنت" إلى 46 دولارا بعد هذا الهجوم".

تزايد الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي

استدعت وزارة الخارجية التركية سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني وسلمتهم مذكرة احتجاج على محاولة تفتيش فرقاطة تابعة لها بالقرب من السواحل الليبية دون إذن من أنقرة، فيما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية: "تم اتباع جميع الإجراءات بشكل صحيح".

حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن التركي، طه عودة أوغلو، لـ"بلا قيود":

"إن ما حدث في الفرقاطة سيزيد الطين بلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وسيعمق الخلافات".

بدوره قال الخبير بالشأن الأوروبي، أنطوان شاربنتيه، لبرنامجنا: "ليس من مصلحة الشعبين الأوروبي والتركي حدوث خلافات بينهما خاصة وأن لدى دول الاتحاد الأوروبي جماعات داعمة لأردوغان وللسياسة التركية وخرجوا للشارع ضد السياسة الأوروبية وبإمكانها زعزعة استقرار أوروبا".

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إعداد وتقديم: نغم كباس