خطوة سعودية جديدة ضد إيران

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود": الإمارات تعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، السعودية تطالب بتفتيش مواقع سرية نووية في إيران، الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في إقليم تيغراي الإثيوبي إلى تهدئة التوتر، وإثيوبيا ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.

دعت السعودية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتفتيش مواقع سرية نووية تستخدمها إيران في أنشطة غير معلن عنها ولأغراض غير سلمية.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني، محمد حسين خليق لـ "بلا قيود":

"إن طلب السعودية جاء لتحقيق أجندة أمريكية، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إطلاع كامل بنشاط إيران النووي والمعد لتعزيز قدراتها العلمية والتقنية ولكن ليس من أجل صناعة قنبلة نووية".

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي السعودي، سعد بن عمر خلال حديث لـ "بلا قيود" أن دعوة المملكة جاءت من حرصها على أمنها وأمن المنطقة كونها قريبة جغرافيا من هذه المواقع الإيرانية المشبوهة، وانطلاقا من مسؤوليتها كعضو في مجموعة العشرين.

الإمارات تشرعن قرار تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ضمن التنظيمات الإرهابية

شرعنت الإمارات قرار مجلس الوزراء في تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن التنظيمات الإرهابية،إذ أعلن مجلس الإمارات للافتاء الشرعي تأييده المطلق للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء في السعودية، والذي يعتبر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية منحرفة تسعى للفتنة وتمارس العنف وتحرض عليه.

وحول هذا القرار قال البرلماني الإماراتي السابق، جاسم عبد الله، في حديث لـ"سبوتنيك":

"القرار الأخير جاء بعد قيام جماعة الإخوان بعمليات تخريبية في بعض الدول، وهو ما دفع الإمارات للتأكيد على أنها منظمة إرهابية من الجهة الشرعية".

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إعداد وتقديم: نغم كباس