من البوابة الدينية... محاولات أمريكية لإخضاع السعودية

نناقش في حلقة "بلا قيود": الولايات المتحدة تدرج السعودية إلى جانب 9 دول أخرى ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية؛ احتجاجات في لبنان ضد قرار حكومي محتمل برفع الدعم عن الوقود والخبز؛ الجيش الليبي يؤكد لـ"سبوتنيك" التزامه بوقف إطلاق النار؛ دبي تشهد انعقاد قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي-الإسرائيلي؛ "اليونيسيف" تطلق نداء لإنقاذ حياة 39 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لا تنفك الإدارة الأمريكية قبل رحيلها من اتخاذ قرارات مثيرة للجدل كقرار إدراج 10 دول بينها الصين والسعودية وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مصدر قلق في مجال الحريات الدينية.

حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأمريكي، سيد أحمد السيد، لـ"بلا قيود":

"إن هذا القرار لن يؤثر على السعودية بشيء ولا يتعدى كونه نوع من أنواع الضغط على المملكة وابتزازها بهدف الحصول على الأموال أو مكاسب سياسية فأرى أن بومبيو هدد بالتحرك من أجل إخضاع السعودية لمعاهدات السلام مع إسرائيل والتي تعمل الإدارة الأمريكية جاهدة على تنفيذها قبل خروج ترامب من البيت الأبيض".

عودة التوتر إلى الشارع اللبناني

أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان أن اعتصامات عمت شوارع عدة مدن احتجاجا على قرار رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية. إذ قال أحد المحتجين لـ"بلا قيود:

"إن الاحتجاجات جاءت عفوية وردة فعل طبيعية على غلاء الأسعار وقرار وزير الاقتصاد برفع الدعم عن الخبز والمحروقات، ونحمله معظم المسؤولية عما حدث".

في هذا الإطار، قال رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في المجلس النيابي، النائب فريد البستاني، لـ"سبوتنيك" إنه ستصدر في الأيام المقبلة توصيات لترشيد الدعم، لأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع لأن أموال المودعين في مصرف لبنان ليست احتياطا خاصة وأن نسبة الفقر في لبنان تخطت الـ 50%، وهو أمر خطير جداً على المستوى الأمني والاجتماعي والصحي.

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إعداد وتقديم: نغم كباس