شعث: إدراج "التاريخ اليهودي" في المناهج الدراسية للمغرب يهدد قومية الأمة العربية

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود": وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تطبيع الدول العربية مع إسرائيل تخلٍّ عن مبادرة السلام العربية. اتهامات لرئيس الحكومة اللبناني بالتقصير في حادثة انفجار مرفأ بيروت، احتجاجات في تونس، مظاهرات في الولايات المتحدة بين مؤيدين ومعارضين لترامب، المغرب يقرر إدراج التاريخ الإسرائيلي في المناهج الدراسية.

لم تغرب الشمس على الإعلان عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل حتى كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قرار إدراج تعليم "التاريخ اليهودي" في المناهج الدراسية للمملكة. دون تعليق رسمي مغربي.

وبهذا الخصوص قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية لـ"بلا قيود":

"المغرب دولة محورية مهمة وداعمة للقضية الفلسطينية عبر التاريخ ومن المؤسف مقايضة المملكة اعتراف الولايات المتحدة بسيادتها على الصحراء الغربية بالقضية الفلسطينية، وإدراج التاريخ اليهودي في المناهج الدراسية سيكون خطيرا على وحدة وقومية وثقافة الأمة العربية".

اتهامات لحسان دياب بالتقصير في انفجار بيروت

أعلنت بعض الأحزاب السياسية في لبنان رفضها اتهامات قاضي التحقيق العدلي، فادي صوان، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، في قضية انفجار مرفأ بيروت".

وحول هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية إلياس المر لـ "بلا قيود":

"من الواضح أن التجاذبات السياسية مازالت هي المتحكمة في لبنان وإذا أراد صوان اتهام رئيس الحكومة بالتقصير فعليه استجواب جميع من استلم هذا المنصب منذ عام 2014 عندما رست هذه الحمولة في مرفأ بيروت".

الموضوعات كاملة في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس