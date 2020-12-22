مجلس الأمن يحدد مصير الصحراء الغربية

نناقش في حلقة "بلا قيود": مجلس الأمن الدولي يناقش سيادة الصحراء الغربية، البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة، وزراء خارجية 4+1 يتفقون على ضرورة الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني.

اعتبر مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة دعت إليها ألمانيا أن القانون الدولي وحده من يحدد مصير النزاع في الصحراء الغربية ليدق بذلك مسمارا في نعش إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مغربية الصحراء الغربية.

وحول هذه الجلسة قال الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي، محمد بودن، لـ"بلا قيود":

"الأولى بمجلس الأمن أن يعقد اجتماعا لبحث ممارسات البوليسارو وإنهاء العنف في تلك المنطقة، لأن هذه القضية غذا بقيت بلا حل ستؤدي إلى خلافات جديدة بما فيها بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي".

لبنان يعلق العمل بالسرية المصرفية

أقر مجلس النواب اللبناني قانونا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.

حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي اللبناني، الدكتور جمال واكيم لـ"بلا قيود":

"إن هذا القرار لن يحرز تقدما في التحقيق الجنائي لأنه يمس أشخاصا من السياسيين الذين يرفضون المساس بمصالحهم أو التحقيق معهم".

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إعداد وتقديم: نغم كباس