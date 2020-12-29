قرار إيراني يفاقم أزمات العراق

نناقش في حلقة هذا اليوم من "بلا قيود": اشتباكات بين مسلحين تدعمهم تركيا وقوات كردية شمالي سوريا، وإيران تخفض إمدادات الطاقة للعراق وتطالبه بدفع ديونه، واتفاق مصري أردني على استئناف المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية.