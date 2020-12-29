قرار إيراني يفاقم أزمات العراق

زادت مشاكل العراق مشكلة جديدة بعد قرار إيران قطع إمدادات الطاقة عنه بسبب ديون مرتبة عليه تجاوزت الـ6 مليارات دولار.
وحول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي العراقي، علاء جلوب لـ "بلا قيود":
"إن العراق يستورد معظم إمدادات الطاقة من إيران وتوقف الإمدادات سيزيد مشكلاته خاصة مع وجود عجز في الميزانية وانخفاض أسعار النفط لكنه يحاول الآن تعويض ذلك من تركيا وخط ربط الطاقة مع دول الخليج وكذلك مصر".
تجدد الاشتباكات بين الأتراك والكرد شمالي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عطية العطية بتجدد الاشتباكات بين مسلحين تدعمهم تركيا وقوات كردية قرب عين عيسى شمالي سوريا الواقعة على طريق "إم 4" السريع الاستراتيجي الذي تنفذ فيه قوات روسية وتركية دوريات أمنية.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود" توقع الخبير بالشأن التركي، طه عودة أوغلو أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التصعيد للتوصل إلى تفاهمات سياسية جديدة بين الأطراف المتنازعة في تلك المنطقة.
التفاصيل في الملف الصوتي.
إعداد وتقديم: نغم كباس
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)