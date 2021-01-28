أكاديمي: لا أستبعد تورط إسرائيل بمحاولة تسميم الرئيس التونسي

نناقش في هذه الحلقة: محاولة تسميم الرئيس التونسي، بايدن يجمد مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات والسعودية، الأردن يزود سوريا بالطاقة مقابل المياه، سقوط شبكة فساد كبيرة في السعودية.

محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد تسلم الرئاسة لطرد يشتبه في احتوائه "مادة سامة"، تركت أثرها على الشارع التونسي والعربي لاسيما وأن التحقيقات مازالت جارية من قبل الجهات الأمنية المختصة للكشف عن مصدر الطرد المشبوه.

وحول هذا الموضوع قال الأكاديمي والمحلل السياسي التونسي، أمير العقربي لـ "بلا قيود":

"لا أستبعد تورط الكيان الصهيوني في محاولة الاغتيال خاصة وقد شهدت الأيام الماضية تجييشا إعلاميا إسرائيليا كبيرا ضد الرئيس التونسي وفُبركت له تصريحات تهجم من خلالها على اليهود ووجهت له اتهامات بمعاداة السامية".

بايدن يجمد بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

جمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل مؤقت، مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تُراجع صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.

المحلل السياسي السعودي، شاهر النهاري قال لـ "بلا قيود":

"مما لا شك فيه أن عملية انتقال السلطة ووجود حكومة جديدة في البيت الأبيض تستدعي إعادة تنظيم جميع قرارات ترامب وهذا بدا جليا منذ اليوم الأول، لذلك أعتقد أن الصفقة ستستمر بعد أن يستشف بايدن تفاصيلها".

كافة الموضوعات في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس