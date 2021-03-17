محاولات روسية لبث الدفء في العلاقات السورية-العربية

نناقش في هذه الحلقة:إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي، لافروف ينقل للجانب السوري نتائج لقاءاته في الخليج، قتلى بهجوم مسلح في ولاية جورجيا الأمريكية.

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، سبل تعزيز عملية التسوية السياسية في سوريا، وأطلعه على نتائج جولته الخليجية الأخيرة.

وحول موقف دمشق من هذا الموضوع، قال عضو مجلس الشعب السوري، الدكتور صفوان القربي لـ "بلا قيود" :"الأصدقاء الروس يقومون بحراك ذكي ونشط في هذه المرحلة الحساسة ومحاولة بث الدفء في العلاقات السورية- العربية، وعودة سوريا للجامعة العربية، التصريحات الخليجية جيدة ومريحة، لكنها مازالت أولية تفتقد للتكامل والأفعال، ودمشق تنظر بإيجابية نحو مستقبل مبني على التعاون المشترك وطي صفحة الماضي".

استفزاز إسرائيلي واختناق عشرات الفلسطينيين

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس بعد اقتحام الجيش للمنطقة.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال هشام أحمد رشيد، الباحث في الشؤون السياسية، وعضو جهاز التوجيه السياسي في فلسطين:"تقع بلدة كفر عقب في منطقة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، مما يعني أنها لاتتبع إداريا لأي طرف، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي واستفزاز المواطنين والاعتداء على المنازل، تأتي ضمن الهجمة من اليمين المتطرف قبيل الانتخابات العامة كرسالة دعم للمستوطنين والحركات الدينية المتطرفة لكسب مزيد من الأصوات."

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إعداد وتقديم: نغم كباس