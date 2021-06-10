قمة بايدن وأردوغان... و"أس 400" بينهما

أعربت تركيا عن أملها أن يسفر الاجتماع المرتقب بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن نتائج إيجابية.

وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن التركي، طه عودة أوغلو لـ"بلا قيود:" إن "أنقرة تحاول قدر الإمكان أن تكون أجواء هذا اللقاء إيجابية خاصة بعد التوتر الحاصل في الأشهر الأخيرة بين البلدين، والحديث سيتمحور بينهما حول تخزين الصواريخ في قاعدة إنجرليك، وصفقة أس 400".

العراق يزيد مخصصات لبنان النفطية

نظرا للأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان ونقص الوقود ، قرر العراق مضاعفة كمية النفط المخصصة له من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا.

وبهذا الخصوص قال المحلل الاقتصادي العراقي ،علاء الفهد لـ "بلا قيود": إن "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان بعد حريق مرفأ بيروت ووجود جائحة كورونا دعت العراق لمضاعفة كميات النفط المرسلة للبنان كجزء من المساعدة للحكومة والشعب اللبناني علما أنها لن تحل الأزمة بشكل كامل ولكنها ستخفف من عبء نقص الوقود."

التفاصيل في الملف الصوتي...

إعداد وتقديم: نغم كباس