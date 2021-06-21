خبير أمني: المرحلة المقبلة ستكون أكثر خطورة في العراق

نناقش في هذه الحلقة: بوريل يهدد السياسيين في لبنان بفرض عقوبات، بينيت يتوعد الفصائل الفلسطينية، قتلى وجرحى في أعمال عنف بمناطق متفرقة من العراق، انقسام بين أعضاء "الائتلاف السوري المعارض" بين مطالب لتركيا بالتدخل العسكري ضد "قسد" ورافض له.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نازك محمد، بمقتل مدنيين وجرح آخرين في هجمات إرهابية متفرقة في عدة مدن عراقية.

حول هذا الموضوع قال الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي لـ "بلا قيود":

"الاستحقاق الانتخابي سوف يغير من خارطة القوى وتوازنات الأحزاب في العراق، وهذه المرحلة ستكون أكثر خطورة لأن الصراع على النفوذ في العراق بين إيران والولايات المتحدة يمثل السبب الذي يدفع باتجاه العنف".

الاتحاد الأوروبي يتدخل لحل الأزمة اللبنانية

دخل الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة اللبنانية مهددا بفرض عقوبات على السياسيين هناك ممن يعرقلون تشكيل الحكومة حسب تعبير الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في ​الاتحاد ​جوزيب بوريل​.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض:

"تدخل الاتحاد الأوروبي جاء بعد فشل كل المحاولات بما فيه مبادرة الرئيس الفرنسي، وحاليا الوضع في لبنان لم يعد يحتمل أكثر من ذلك ويحتاج إلى حل يعتمد على سياسة جديدة بعيدا عن الطائفية وتوزيع الكراسي والحصص وفق عمل ديمقراطي وعصري."

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس