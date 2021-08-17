العراق يكشف هوية مستهدفي محطات الطاقة

نناقش في هذه الحلقة: مطالبات بعزل بايدن بسبب سياسته في أفغانستان؛ مواجهات واعتقالات في الضفة الغربية؛ العراق يكشف المستفيد من استهداف محطات الطاقة؛ اللجنة العسكرية المشتركة تحذر من عودة الحرب في ليبيا بسبب خلو منصب وزير الدفاع؛ الأونروا تحذر من تضرر اللاجئين الفلسطينيين في درعا جرّاء تصاعد الأعمال العسكرية؛ معظم أطفال اليمن يعيشون على الخبز والماء فقط.

بعد الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة الكهربائية في العراق، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتورطين واتضح أنهم إرهابيون من "داعش".

عن هذا الموضوع قال المحلل السياسي العراقي محمد الفيصل لـ "بلا قيود":

"إن منظومة الكهرباء تمتد بعدة اتجاهات وعلى مساحات جغرافية شاسعة، ذات تضاريس متعرجة ومتنوعة وقد تمر بصحاري و وديان كثيرة، و إن جميع بلدان العالم التي شهدت صراعات أحداث أمنية مشابهة ، لم تشهد استهدافا لأبراج الطاقة،ولكن على مايبدو أن الأحداث في العراق لديها طابع آخر، والدليل أن مثل هذه الملفات يستخدم للضغط على الحكومة، ولديها أبعاد سياسية ، وهناك من يدفع المال من أجل التخريب والتشويه في البلاد".

أطفال اليمن.. جوع وتأخرعقلي

ذكرلاتتوقف معاناة أطفال اليمن عند حد الحرب العسكرية فقط بل تتعداها إلى الجوع والعوز والتدهور الصحي والعقلي حيث أصبح معظمهم يعيشون فقط على الخبز والماء حسب تقرير لهيئة إنقاذ الطفولة والتي مقرها بريطانيا.

حول هذا الموضوع قال الباحث السياسي والخبير بالشأن اليمني والإقليمي، سمير حسن لـ"بلا قيود": "إن تواطىء المجتمع الدولي مع العدوان كان واضحاً منذ البداية ، وهو يمارس أقصى درجات الضغط للقبول بأي تسوية غير منصفة للشعب اليمني، لذل فإن كل ما نراه في المنطقة من اتباع أسلوب العقوبات يندرج في هذا السياق، وإن ما يجري الآن من تجويع للشعب اليمني كان قد سبقه تدمير شامل للبنى التحتية على مستوى المدارس والمؤسسات والمستشفيات، كل هذا يندرج في إخضاع اليمن".

التفاصيل في الملف الصوتي...

تقديم: نغم كباس- شيماء ثامر

إعداد: حيدرة عجيب