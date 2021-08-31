أفغانستان "ثقب أسود" لجذب مقاتلي "داعش" من سوريا والعراق

نناقش في حلقة اليوم: عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي يتوجهون لأفغانستان، وتصريح مستفز من قبل دبلوماسي مغربي يفاقم الأزمة مع الجزائر، وتقارب إماراتي مع قطر وتركيا، بالإضافة إلى نتائج حوار دول جوار ليبيا.

ستصبح، على ما يبدو، أفغانستان بؤرة للإرهاب العالمي بعد أن قرر عناصر من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) الإرهابي التوجه من سوريا والعراق إليها لمحاربة حركة طالبان .

عن هذا الموضوع قال جاسم محمد، الباحث في الأمن الدولي والإرهاب ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب لـ"بلا قيود": "تنظيم خراسان والذي هو فرع "داعش" (المحظور في روسيا) في أفغانستان يستقطب العائدين من سوريا والعراق لمواجهة طالبان الند والخصم له بالرغم من أيديولوجيتهما الواحدة".

بدروه، قال الخبير الأمني والعسكري السوري محمد عبد السلام:"لا أعتقد السبب محاربة طالبان أو أن يحل مكان الجيش الأمريكي هناك بل تكاملا مع الحركة لتشكيل قوة إرهاب في المنطقة وإنشاء دولة إسلامية بطابع إرهابي لتكون محركا للسياسة الخارجية وتشويه صورة الإسلام وأيضا استكمالا للدور الأمريكي بحيث تهدد أعداء الولايات المتحدة هناك خاصة روسيا وإيران وهذا سيشكل بكل تأكيد خطر على الأمن القومي الروسي".

الإمارات وعلاقات جديدة مع تركيا وقطر

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. ووصف أنور قرقاش ، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أجواء الاتصال بأنها كانت إيجابية وودية للغاية. ولم يقتصر الأمر على تحسين العلاقات الإماراتية – التركية بل أيضا مع تحسنت مع قطر حيث زار مؤخرا وفد إماراتي برئاسة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي الدوحة والتقى الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو لـ"بلا قيود":"في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية تعتمد تركيا سياسة المصالحة مع الدول التي تنافسها في ملفات متعددة خاصة وأن العلاقات السياسية دائما متغيرة وفق مصالح الدول. وبرأيي، كورونا أثرت على الجميع اقتصاديا وبالتالي الوفاق سيسهم بشكل أفضل بتحريك عجلة الاقتصاد بدلا من الخلاف والتنافس."

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تقديم: نغم كباس - إعداد حيدرة عجيب.